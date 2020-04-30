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台大擬拆除台靜農故居惹議 校方：整修為人文會館

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台大校長管中閔（中）日前考察台靜農故居。圖／台大提供
台大校長管中閔（中）日前考察台靜農故居。圖／台大提供

台灣大學今年初擬拆除台靜農故居，遭文資工作者反彈。台大學生會明天將開記者會，呼籲校方建立文資審議流程再決議。台大校方今天發布新聞稿表示，台靜農故居不以拆除為目標，擬整修為「台靜農人文會館」或「台靜農人文講堂」，除了呈現台靜農經歷、事蹟、文學著作、書法與篆刻作品外，也可在此辦理藝文課程和演講，與周邊社區相連結。

台大表示，台靜農是前台大中文系主任，他的故居位在台北市溫州街25號。台北市府文化局民國95年、107年兩度審查勘驗，將認定其不具文資價值。台大師生共同決定以「歷史建築」或「文化建築」的方式，以發揚並紀念「人文精神」為主軸，而非僅是單一的以保存建築結構物為目標，以更具彈性的整修與規畫活化場域，發揮更多功能與連結，常存大師典範。

台大說，台靜農生前適逢抗戰動盪，一生輾轉多方，在台大服務27年。其一生雖只在此故居居住近六個月，但為國內現存極少數適合的紀念地點之一。台大未來將成立規畫小組，討論紀念台靜農的方式，並邀請師生共同參與。也將規畫將校內課程帶進故居中，安排學生人文導覽等具體行動。

台大 歷史建築 北市

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