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掌握防疫前線醫護健康 成大開發「溫心智慧手環」

中央社 / 台南29日電

防疫新冠肺炎的第一線醫護人員風險高，成功大學今天宣布開發出「溫心智慧手環」，提供給防疫人員配戴，隨時監測體溫及心跳，守護前線醫護人員的健康及安全。

「溫心智慧手環」是成功大學跨領域智慧防疫團隊研發，以作為預測感染及傳染病症狀指標的工具；這個手環連結人工智慧雲端服務平台與智慧對話機器人，藉由連續監測體溫、心跳等生理指標，關懷醫護人員的健康，及早偵測院內感染的可能性。

成大跨領域智慧防疫團隊主持人、護理系主任柯乃熒表示，目前成大醫院已有逾190名在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫前線及醫療後線的醫護人員配戴溫心智慧手環，連續監測體溫變化與心率變異，作為預測感染及傳染病症狀的指標。

柯乃熒說，配戴溫心智慧手環的醫護人員，若因手環溫度持續升高而確認發燒，將隨即就醫及返家自主健康管理；如有檢疫病房的病人出現體溫警示時，後端人員將提醒病人及醫護人員檢查，確認病人體溫變化及評估症狀。

一名配戴溫心智慧手環的護理師表示，因照顧病人而會擔心自己的狀況，手環讓人有安心的感覺。另名感染科醫師也說，配戴手環可隨時提醒自己要注意身體狀況，特別在疫情時更顯重要。

成大跨領域智慧防疫團隊已開始試辦將手環生理資訊上傳至雲端及人工智慧數據分析，再透過手環通訊技術合作，取得手環配戴者的位置資訊，即時將配戴者的位置資訊及體溫、心跳生理數據上傳雲端預警系統，進行動態監測、分析及預測，精準掌握接觸紀錄，以降低院內感染風險。

成大醫院人員說，溫心智慧手環在成大醫院應用於新冠肺炎的報告，已被學術期刊「微生物學、免疫學和感染雜誌」（Journal of Microbiology, Immunologyand Infection）接受發表。美國紐約一家醫院也透過線上詢問，以了解手環的臨床運用、偵測發燒成效，及未來在社區大量運用的計畫等。

成大醫院 醫護人員 武漢

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