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疫情影響中研院院士會議延期 今年不選新科院士
受新冠肺炎疫情影響，自1962年以來，每兩年固定舉辦的中研院院士會議，將破例延後1年舉行。中研院也證實此消息。換言之，今年將不會產生新科中研院院士。
中研院院士為終身名譽職，每兩年定期舉辦院士會議，並由院士會議就全國學術界成績卓著人士選舉出新科院士。上屆中研院院士是在2018年的院士會議遴選出。
根據中研院官網，中研院第1屆院士於1948年3月選出，同年9月在南京舉行第1次院士會議，嗣後中研院因戰亂遷台，1957年於台北舉行第2次院士會議，隔年第3次院士會議時選出第2屆院士，1962年第5次院士會議選出第4屆院士，此後，院士會議固定每兩年定期舉行，並選出院士。
原定今年2020年將舉辦的第34次院士會議，並預定選出第33屆院士，但受到疫情影響，中研院已決議延期1年再舉行。
中研院現有院士282人，其中數理科學組69人、工程科學組59人、生命科學組96人、人文及社會科學組58人，並有13名名譽院士（國內95人、國外172人、中國大陸及港澳地區15人）。
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