快訊

疫情衝擊 這兩國恐淪為亞洲受創最重經濟體

地牛翻身！台東發生規模4.3地震 最大震度三級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

產學攜手研發 智慧型呼吸器警報系統造福患者

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
中央大學電機系徐國鎧講座教授和聯新國際醫院團隊共同研發的智慧型「呼吸器警報系統」，可造福加護病房的重症患者。圖／中央大學提供
中央大學電機系徐國鎧講座教授和聯新國際醫院團隊共同研發的智慧型「呼吸器警報系統」，可造福加護病房的重症患者。圖／中央大學提供

插管的重症患者需要長期監測照顧，為減輕醫護人員的工作負擔，中央大學講座教授徐國鎧和聯新國際醫院團隊，攜手研發出智慧型「呼吸器警報系統」，成果獲美中台三項專利肯定，更造福許多患者及醫護人員。　

徐國鎧表示，聯新國際醫院提供20至30年臨床治療經驗，發現病患最佳每分鐘通氣量皆因人而異，現在使用的呼吸器都是固定，無法適應不同病患狀況，因此以往都靠呼吸治療師的經驗以手動調整，為更有效的監測，整個團隊一同想出建置自動化控制系統，將臨床治療經驗結合理論分析後，再透過精密的演算法設計，將呼吸器進一步改造。

由於患者如遇到呼吸方面的問題，通常狀況會非常緊急，如幾分鐘內不作出處置，可能會造成極大傷害。加上醫護人員有限，無法全天候地留在每個病人旁觀察呼吸參數，且當呼吸參數發生異常時，通常並不是調整呼吸器的操作設定就能解決。有鑑於此，發明出智慧型「呼吸器警報系統」，可精準地自動提供患者最佳每分鐘通氣量，讓患者呼吸更加順暢，當呼吸參數異常時，能即時啟動警報系統。

舉例來說，如一旦偵測痰音、發現會影響呼吸時，智慧型「呼吸器警報系統」會發出提醒，此外，還有管路脫離或漏氣等各項條件的警報。徐國鎧早期曾開發「智慧型看護系統」，幫助長期卧床的重症病患，找回自主與自尊，近年來則專注在呼吸器控制平台的研發上，希望讓病患得到更好的治療，也減輕第一線醫護人員的工作負荷，並讓世界看見台灣的醫療研發能量。

患者 醫護人員

延伸閱讀

力挺醫護無名英雄 台灣大車隊送餐到醫院

荷蘭送鬱金香為台中醫護打氣 醫護：防疫路上更有勇氣

全台吞呼吸器訂單飆太兇 遭列警示股

Airbnb力拼轉型 線上體驗、醫護住宿

相關新聞

產學攜手研發 智慧型呼吸器警報系統造福患者

插管的重症患者需要長期監測照顧，為減輕醫護人員的工作負擔，中央大學講座教授徐國鎧和聯新國際醫院團隊，攜手研發出智慧型「呼...

靜宜大學追蹤畢業生1年後薪資 中位數落在3萬5千元

即將進入畢業季，不少畢業生急求職，靜宜大學協助學生培養就業實力，並了解可能出路，今年成立「職涯發展暨產業促進處」，即日起...

港澳生來不了 大學喊紓困配套

因應新冠肺炎疫情，港澳居民持續暫緩來台，影響國內大學招生。有升學輔導平台估計，港澳生若持續來不了，明年大學學費及其他經濟損失上看四十億元。有大學籲政府逐步開放港澳生入境，或安排「包機」疏運港澳生來台就學，否則將是高教隱憂，可能連大學也需要被紓困。

【休學海嘯4】早上註冊下午休學 台大無奈：別占別人機會

大學生休學率迭創新高，台灣大學統計，學士班休學率前三高的系是昆蟲學系、生命科學系、生化科技學系，這三個系的大一休學率大約三成，主因是要重考拚醫學系，且多數休學學生甚至一天課都沒上過。

義守大學商設系畢展 高市文化中心展出12天

今年受疫情影響，許多大學取消校外畢業成果展。高雄義守大學創意商品設計學系以「一暝大四寸」為題，昨起在高雄市文化中心至上館...

2020泰晤士大學影響力排名 東海大學全國第三

英國泰晤士高等教育（THE）機構於世界地球日公布第二屆「2020世界大學影響力排名」(University Impact...

「東吳馬蓋先」自製紫外線消毒燈 材料費不到千元

新冠肺炎疫情持續，東吳大學物理系副教授陳秋民運用原本要丟棄的茶罐、風扇開關，打造能計時的紫外線殺菌燈，無論口罩、鈔票，甚...

守護文化遺產 50多年前原民部落聲音重現

半個世紀前我國「民歌採集運動」採集的樂曲幾乎已遺失或損毀，當時一名德國東亞學者收存拷貝檔，經台灣師範大學民族音樂所師生轉錄，今天宣布重現1967年在台東阿美族長光部落採集的13首原住民歌謠，並公開原音。台師大表示這張專輯開放捐款而不販售，盼送給需要的人。

多名住宿生感染水痘 台師大宿舍緊急消毒

台灣師範大學這個月有兩名學生確診新冠肺炎，近日又傳出多名宿舍學生感染水痘。台師大表示，此事已向台北市衛生局聯繫，並依衛生...

才傳2生新冠肺炎確診 台師大再傳多人感染水痘

國立台灣師範大學陸續傳出有2名學生確診新冠肺炎，校方也公告6日到24日實施遠距教學，如今又傳出宿舍有多名學生感染水痘，目...

德學者分享唯一備份 台師大重現50年前阿美族民謠

50多年前我國「民歌採集運動」採集的樂曲幾乎已遺失或損毀，當時一名德國東亞學者收存拷貝檔，經台灣師範大學民族音樂所師生轉...

世界大學評比 亞洲大學3項進百大

英國泰晤士報最近公布二○二○「世界大學影響力排名」，締結「中亞聯大」的中國醫藥大學、亞洲大學均排進全球兩百多名，並同為全台第五名和私大第二，亞大更有三項評比進百大。

熱門新聞

整理包／109國中會考衝刺！ 英聽取消、各科必考重點一次看

世界大學影響力 東海私校第1

靜宜大學追蹤畢業生1年後薪資 中位數落在3萬5千元

會考衝刺／別再說國文考題沒範圍 必考題型不失分、要訓練閱讀能力

109會考國文科準備方向：跨領域閱讀素養導向 圖表文整合推理分析

停辦109年高中評鑑！ 教育部落實行政減量

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。