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產學攜手研發 智慧型呼吸器警報系統造福患者
插管的重症患者需要長期監測照顧，為減輕醫護人員的工作負擔，中央大學講座教授徐國鎧和聯新國際醫院團隊，攜手研發出智慧型「呼吸器警報系統」，成果獲美中台三項專利肯定，更造福許多患者及醫護人員。
徐國鎧表示，聯新國際醫院提供20至30年臨床治療經驗，發現病患最佳每分鐘通氣量皆因人而異，現在使用的呼吸器都是固定，無法適應不同病患狀況，因此以往都靠呼吸治療師的經驗以手動調整，為更有效的監測，整個團隊一同想出建置自動化控制系統，將臨床治療經驗結合理論分析後，再透過精密的演算法設計，將呼吸器進一步改造。
由於患者如遇到呼吸方面的問題，通常狀況會非常緊急，如幾分鐘內不作出處置，可能會造成極大傷害。加上醫護人員有限，無法全天候地留在每個病人旁觀察呼吸參數，且當呼吸參數發生異常時，通常並不是調整呼吸器的操作設定就能解決。有鑑於此，發明出智慧型「呼吸器警報系統」，可精準地自動提供患者最佳每分鐘通氣量，讓患者呼吸更加順暢，當呼吸參數異常時，能即時啟動警報系統。
舉例來說，如一旦偵測痰音、發現會影響呼吸時，智慧型「呼吸器警報系統」會發出提醒，此外，還有管路脫離或漏氣等各項條件的警報。徐國鎧早期曾開發「智慧型看護系統」，幫助長期卧床的重症病患，找回自主與自尊，近年來則專注在呼吸器控制平台的研發上，希望讓病患得到更好的治療，也減輕第一線醫護人員的工作負荷，並讓世界看見台灣的醫療研發能量。
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