多名住宿生感染水痘 台師大宿舍緊急消毒

台灣師範大學這個月有兩名學生確診新冠肺炎，近日又傳出多名宿舍學生感染水痘。台師大表示，此事已向台北市衛生局聯繫，並依衛生主管機關SOP作業流程，將感染學生移往隔離宿舍，另也在第一時間消毒宿舍。

台師大表示，水痘為台灣第四類法定傳染病之一，發生學生在宿舍感染水痘後，校方已將感染學生移往隔離宿舍，或請假回家休養。另也提醒學生不要到校上課，也不要出入公共場所，直到水疱結痂，才不具傳染性。另安排無症狀的同寢室友一人一房，進行預防性隔離。

出現水痘病例的寢室，台師大表示已於第一時間消毒，4月23日也使用紫外線消毒燈殺菌，今天再進行宿舍全面消毒，包含公共區域及寢室内。另外提醒住宿生關閉空調、打開窗戶，還要勤洗手，保持室內環境清潔與通風。

台師大表示，校方將4月20日到5月11日設為觀察期，由健康中心執行衛教宣導，提醒學生自我監測。如有出現發燒、皮膚紅疹等疑似症狀，請戴口罩、穿長袖盡快就醫，並立即通報學校健康中心或專責導師室。該校也提醒，施打疫苗是預防水痘的最佳方法，建議沒打過疫苗者施打。