中山大學校長為白狼演講風波道歉 包正豪批從眾媚俗

中山大學「當代台灣政治發展」課程，邀請「白狼」、中華統一促進黨總裁張安樂演講，引發非議，校長鄭英耀因此道歉。對此，淡江大學蘭陽蘭陽校園全球發展學院院長包正豪在臉書表示，一個會自我審查言論內容的大學校長，已經很糟糕了，沒想到中山大學校長鄭英耀還等而下之，從一個人的前科就否定他有公開演講的權利。

包正豪說，一個會從眾媚俗的校長，無法期待他會在面對壓力的時候，站出來保護師生。「他最可能的舉措，大概是出賣應該被保護的對象，然後替當權者服務吧！」以後去中山大學演講、開會，可能要先問問鄭英耀：「請問我在許可演講名單上面嗎？需不需要附上良民證？」

他說，他想到近期真的要去中山演講，曾經因為超速、闖紅燈（紅燈右轉）、違規左轉、違規停車被開過罰單，這樣會不會不符合鄭英耀的標準？雖然這些都是行政罰，不是刑事前科，但他真的就不是循規蹈矩的好國民，就是有汙點的人。「所以我是不是應該不要自取其辱，乾脆回絕邀約好了？」