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艦隊具抗體發燒實習生二採確診 張上淳：抗體病毒共存少見

感謝醫護人員辛勞 中興大學贈蘭花給台中榮總

中央社 / 台中22日電

國立中興大學校友捐花、師生擺飾組盆，贈送17盆蘭花盆栽給台中榮民總醫院，感謝前線醫護人員為台灣人的健康把關，台中榮總則表示在防疫路上，感謝各界的關心、打氣。

中興大學與台中榮總合作「榮興計畫」已有10多年，中興大學今天表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情緊繃，第一線的醫護人員相對承受很大的壓力與風險，藉由送花除了表達崇高的敬意，也希望為醫院帶來紓壓療癒的暖意。

中興大學主任秘書林金賢將17盆蘭花送給台中榮總，向醫護致敬。台中榮總副院長張繼森、社工室主任莊李和、護理部副主任施素貞在第一醫療大樓門口代表接受，並致贈感謝狀給中興大學。

興大校長薛富盛表示，台大蘭園負責人、生科系傑出校友賴本智捐贈百餘株蘭花，由校內具花藝專長的職員帶著園藝學系學生動手裝飾組盆。

參與組盆的園藝學系學生董沛承表示，疫情影響全球，台灣還能正常上班上課，仰賴第一線醫療人員堅守崗位，非常感謝醫護人員的辛勞，卻不知如何表達，很榮幸能有機會運用自己的專長，向他們致意，覺得很有意義。

台中榮總表示，盆栽將放置在健檢中心與安寧病房大廳，感謝興大師生的用心與加油打氣，防疫路上，感謝來自各界的支持與陪伴，大家一起為抗疫而努力。

台中榮總 中興大學 醫護人員

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