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實驗套件材料包在手 清大7百名學生因疫情遠距做實驗

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
清大學提供給大一生的電學實驗套件。圖／清大提供
清大學提供給大一生的電學實驗套件。圖／清大提供

受新冠肺炎疫情影響，國立清華大學許多課程都改遠距教學，本周起共有近7百名修習「大一普通物理實驗」課程的學生在家及宿舍運用發放的實驗套件材料包，看著講師、助教線上直播指導進行「居家實驗」；不少學生表示，比起在校內的實驗室裡是兩人一組共同合作，在家實驗全得靠自己獨立完成，學習更紮實。

清大指出，校方自3月16日起展開為期一周的遠距教學演練，40人以上課程均採遠距教學，不過，需使用實驗設備的課程採遠距教學仍有難度。因此，清大普通物理實驗課程召集人、物理系教授戴明鳳與兼任教授施宙聰、普物實驗團隊苦思後，特別為本學期課程設計出電、光學兩套實驗套件組，於上周發給學生，針對線上授課的講師與助教展開視訊教學教育訓練。

電學實驗套件組主要利用市面上的電子積木結合創客常用的微控制卡，設計出一套可攜式電路套件，學生可依實驗需求進行各種組合；只要將電路板透過微控制卡連接電腦，就可以快速地測量出精確的實驗數據與結果。

戴明鳳說，市面上現成的電子積木並不符合所需，這套材料是與廠商溝通協調後趕工特製的。每套成本不到1千元，實驗的精確度卻不輸實驗室中數萬元的儀器。但戴坦言，有些比較複雜的實驗還是得到實驗室操作精密儀器才能完成；本學期還需進行的8項實驗中，有5項可讓學生在家操作，有3項必須安排學生分批進實驗室完成。

物理系大一生紀宇恆說，以前覺得做實驗就是要到實驗室，沒想到利用這些簡易器材也能得到準確的結果，「以後也會試著利用手邊小工具，把實驗融入生活中。」

另名物理系大一生張宸勻說，她原以為實驗課要改遠距上課是在線上看講師示範操作，沒想到卻是每人發一套實驗套件讓學生在家自己動手做，非常感謝學校在疫情期間重新設計課程、開發新的教學方法。

清大普通物理實驗課程召集人戴明鳳透過直播指導學生遠距做實驗。圖／清大提供
清大普通物理實驗課程召集人戴明鳳透過直播指導學生遠距做實驗。圖／清大提供

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