清大生科招生大熱門 入學考新冠病毒最新研究

國立清華大學生命科學系19日舉行109學年度大學個人申請第二階段筆試及面試；校方推測受新冠肺炎疫情影響，不少人想試著研究病毒，今年申請的考生人數暴增至185名，為去年的5倍，出題教授也將最新完成的新冠病毒研究改寫為申請入學的筆試考題，與時事接軌。

清大生科學院院長江安世指出，清大生科院的特色在於結合基礎生醫、臨床醫學及跨域創新生技，未來將發展精準醫療、智慧醫療研究，如研發高通量病原篩檢、超解析生醫影像、AI診斷、新型疫苗等，培育下一世代所需的尖端生醫人才。為全面推動基礎及臨床醫學的教學與研究，已正式向教育部申請將生命科學院更名為「生命科學暨醫學院」

生科系主任殷献生指出，清大生科院已有多位教授參與由中研院主導的「防疫國家隊及清大-國防醫新冠肺炎研究計畫」，投入包括疫苗及老藥新用研發。

清大生命科學系109學年度預計招收47名學生，其中個人申請管道名額為29名，卻湧入185人報名，創下近年新高。殷献生指出，今年申請的門檻提高，英文、數學、自然需前標，與陽明大學同列全國各大學生科系的最高門檻，但申請人數仍暴增，且不少為3科滿級分的考生，明顯與今年初爆發的新冠病毒疫情相關。

殷献生說，個人申請經第一階段書審的篩選，共有71名考生進入二階。為有效篩選，除團體面談與即席測驗，今年還首度增加了筆試。

舉辦的筆試考題共有2題，其中1題由生科系教授王雯靜、生物資訊與結構生物研究所副教授蘇士哲共同出題，取自他們即將刊登在《科學人》雜誌上的最新研究成果，要考生閱讀題目後回答「新冠病毒為何具有如此高的傳染力？」

王雯靜指出，新冠病毒只要SARS百分之一的病毒濃度就可傳播並感染宿主，且與人體細胞的親和力甚至達SARS病毒的20倍。高傳染力主要源自新冠病毒表面的棘蛋白(Spike protein)，它就像一把「萬能鑰匙」，進入人體後會與人體細胞膜上的受體(ACE-2)緊密地結合，且因其具有一段很特別的鹼性胜肽序列，易被細胞表面的蛋白酶剪切，暴露出融合胜肽，與細胞膜融合，之後即可進入細胞，進行大量病毒的複製。