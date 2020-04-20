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清大生科招生大熱門 入學考新冠病毒最新研究

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
清大生科系教授王雯靜（右）、生資所副教授蘇士哲（左）共同發表研究，解開新冠病毒高傳染力之謎。圖／清大提供
清大生科系教授王雯靜（右）、生資所副教授蘇士哲（左）共同發表研究，解開新冠病毒高傳染力之謎。圖／清大提供

國立清華大學生命科學系19日舉行109學年度大學個人申請第二階段筆試及面試；校方推測受新冠肺炎疫情影響，不少人想試著研究病毒，今年申請的考生人數暴增至185名，為去年的5倍，出題教授也將最新完成的新冠病毒研究改寫為申請入學的筆試考題，與時事接軌。

清大生科學院院長江安世指出，清大生科院的特色在於結合基礎生醫、臨床醫學及跨域創新生技，未來將發展精準醫療、智慧醫療研究，如研發高通量病原篩檢、超解析生醫影像、AI診斷、新型疫苗等，培育下一世代所需的尖端生醫人才。為全面推動基礎及臨床醫學的教學與研究，已正式向教育部申請將生命科學院更名為「生命科學暨醫學院」

生科系主任殷献生指出，清大生科院已有多位教授參與由中研院主導的「防疫國家隊及清大-國防醫新冠肺炎研究計畫」，投入包括疫苗及老藥新用研發。

清大生命科學系109學年度預計招收47名學生，其中個人申請管道名額為29名，卻湧入185人報名，創下近年新高。殷献生指出，今年申請的門檻提高，英文、數學、自然需前標，與陽明大學同列全國各大學生科系的最高門檻，但申請人數仍暴增，且不少為3科滿級分的考生，明顯與今年初爆發的新冠病毒疫情相關。

殷献生說，個人申請經第一階段書審的篩選，共有71名考生進入二階。為有效篩選，除團體面談與即席測驗，今年還首度增加了筆試。

舉辦的筆試考題共有2題，其中1題由生科系教授王雯靜、生物資訊與結構生物研究所副教授蘇士哲共同出題，取自他們即將刊登在《科學人》雜誌上的最新研究成果，要考生閱讀題目後回答「新冠病毒為何具有如此高的傳染力？」

王雯靜指出，新冠病毒只要SARS百分之一的病毒濃度就可傳播並感染宿主，且與人體細胞的親和力甚至達SARS病毒的20倍。高傳染力主要源自新冠病毒表面的棘蛋白(Spike protein)，它就像一把「萬能鑰匙」，進入人體後會與人體細胞膜上的受體(ACE-2)緊密地結合，且因其具有一段很特別的鹼性胜肽序列，易被細胞表面的蛋白酶剪切，暴露出融合胜肽，與細胞膜融合，之後即可進入細胞，進行大量病毒的複製。

蘇士哲表示，筆試題除考驗學生能否從第一手研究判斷新冠病毒具高傳染力的主因，也提供新冠病毒與蝙蝠、穿山甲、人類的基因序列，請考生研判新型冠狀病毒中間宿主的特性及哪些臨床檢驗方法可行。

新冠病毒研究成為今年清大生科系申請入學第二階段筆試考題。圖／清大提供
新冠病毒研究成為今年清大生科系申請入學第二階段筆試考題。圖／清大提供

清大 新冠肺炎

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