台大擴大紓困方案 校內餐廳、3C商家租金減收70％

新冠肺炎疫情續衝擊大學，校園餐廳、商家也受到波及。台大宣布，4月16日針對校內商家進行第二波紓困方案，例如提供餐飲、3C等生活服務業者，4月至5月租金減收70%；若有商家暫停營運，可免收租金。

台大今年3月提出第一波紓困方案，校內提供餐飲、3C等生活服務的合作商家，3月至4月租金減半；校園臨馬路邊及校園外的合作商家，租金減收25％。

第二波紓困方案給予廠家更大的減免與彈性，提供餐飲、3C等生活服務的合作商家，4月至5月租金減收70%；臨校園馬路邊及校園外的合作商家，租金也減收至50%，且繳納期限延後一個月。