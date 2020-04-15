中科舉辦創新創業競賽 鏈結新創人才

中科管理局上午宣布，將舉辦「2020中科智慧創新創業競賽」廣邀全國大專院校新創團隊參加；除提供高額獎金，更透過賽制安排相關活動，可以讓參賽者與科學園區廠商或潛在投資人產生深度鏈結，幫千里馬覓得伯樂。

中科管理局局長許茂新指出，創新、創業是促進台灣產業升級的重要推手；台灣可以藉此激發出源源不絕的能量，扶植未來世代人才，成為驅動台灣經濟發展的動能。

創新創業競賽的參賽主題包括智慧機械、智慧醫療及人工智慧三大領域，舉凡技術、產品、服務均可為提案標的。

入選團隊可獲得3D列印打樣補助金，將新創概念具體化。進入決賽之20強團隊，則可透過簡報爭取擔任評審的產、學、研人士青睞，除有實質獎金激勵，更有機會與成功企業家進行跨世代交流，透過分享創業經驗，產生創業世代共鳴，並建構關鍵人脈，發展產業新契機。

透過這樣的競賽，也可以發掘優秀的新創團隊，與產業相互鏈結與交流，有效整合中台灣創新能量與園區產業資源，以「大帶小、舊共新」策略，幫創業者實現展新創意，為產業界注入新智慧能量。

參賽資訊請詳活動競賽網址：https://lihi1.cc/1eusn 或搜尋「中科智慧創新創業競賽」也可聯絡中科加速器計畫辦公室由專人服務，電話（04）25601589分機6309，洽郭經理。電子郵件信箱：ctspacce@ctsp.gov.tw。