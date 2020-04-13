學費高、待遇差？過來人嘆：這科系太爆肝「CP值超低」

大學求學4年，部分科系不只花錢又花時間，有網友舉例，設計系工時長、學費高，進入業界後待遇卻不高，還常被當美編兼行政，CP值很低。其他網友表示，音樂系、美術系等，從小到大學費也都要破百萬，但是似乎很難以此維生。此外多數人都表示，設計系真的是CP值最低的科系。

有網友在PTT發文提問，「什麼科系的CP值很低？」他表示，就讀設計系的朋友學費高，爆肝是家常便飯，但是業界卻血汗要求多，被當美編兼行政，待遇卻萬年不變。

其他網友則表示，藝術類的科系常有這類狀況，如音樂系、美術系等，從小到大的學費一定要上百萬，但在台灣似乎很難以此維生，「藝術類都吃自己」、「CP值高低跟國家產業型態也很有關係」。

另外多數人都很贊同設計系的CP值很低，「我好幾個設計系的朋友，混最好的是考上公務員跟美術老師」、「設計系+1悲劇」、「設計系朋友不停抱怨累又錢少」、「設計有感，一堆畢業都不是從事設計行業，因為太爆肝薪水又少」。