中國禁陸生來台 大學校長：陸生歸零不是不可能

少子化與陸生禁來台雙重海嘯來了。台灣一年約8000名中國大陸學位生，2萬多名交換生，中國大陸昨天宣布暫停陸生來台，對台造成不小衝擊。有校長說，在疫情及政治氛圍影響下，陸生歸零不是不可能。另有學校表示，如果轉圜餘地小，將積極拓展其他國的招生。

實踐大學校長陳振貴說，禁令一出，第一擔心兩岸兩岸學術交流因此而暫時中斷，二是針對7900名寒假回大陸放寒假在台學生，當疫情暫緩一段落時，明明可以以武漢包機形式回台，進行14天居家檢疫後再上課，但大陸卻沒有處理，推估與美國跟中國在WHO上的爭議有關，富有國際較勁意味，兩岸政治氛圍不好，把台灣也捲在裡面，是不可避免、意料中小動作。

至於預估會持續到何時，陳振貴說，會受疫情跟兩岸政治將來發展而定，這些都是變數，若疫情持持續，兩岸氛圍沒有改變，陸生歸零不是不可能。陸生來台是九二共識下的產物，現在九二共識已經變質甚至說是不存在，這些都會是陸方的考量。

應對方面，陳振貴說，學校目前無法因應，只能透過海峽兩岸招生服務中心及台灣專責單位陸生聯招會，兩邊繼續民間交流，不過力量不大；研修生則是可以透過是序遠距教學，不過還是要視政治氛圍而定，大陸可能會以家長擔心為由，不讓他們來台，人數因此大減。

銘傳大學教務長遲文麗說，身為最多陸生的私校，約有800到900人，確有影響，但不是非常大影響，因為每年陸生來台的人數都在砍半，一年現在只會有百人以下來台。至於恢復時間很難說。

遲文麗說，陸聯會說該公告屬於片面公告，仍在與對岸協調中，等候官宣，但她認為轉圜餘地小，希望陸聯會極力爭取，若無法改變會積極對外拓展，轉移陣地到新南向和歐美招生。至於兩岸互相指導學生、共同上課及老師前往對岸上課狀況，因為目前都採遠距教學方式進行，不會有太大影響。

世新大學校長吳永乾也說，陸生來台人數逐年減少，現在平均每個學校學位生只有幾十人，禁令一出對招生影響不大，台生到大陸就讀的也不一定會繼續，一來一往下就扯平。但如果從交流層面來看，兩岸高等教育交流中斷，總不是一件很好的事情。

吳永乾說，沒辦法預估要持續多久，兩岸學術文化交流是不是要持續，是不是應該繼續鼓勵，還是就放任兩岸關係惡化，是大環境問題，也是大政策方向問題，政府對於兩岸關係如何定調，個別學校跟民間部門恐無法使上力。