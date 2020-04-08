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台灣防疫有成 高醫大附院視訊跨國分享心得

中央社 / 高雄8日電

武漢肺炎延燒全球，各國忙於防範疫情擴大，台灣的防疫成果獲得國際稱許，高醫大繼1個月前對美國哈佛大學分享防疫心得之後，7日再與歐美9國的專家視訊，交流防疫對策。

高雄醫學大學附設中和醫院昨晚的疫情國際分享視訊會議專家跨國又跨洲，包括新加坡、印度、泰國、澳洲、坦尚尼亞、肯亞、英國、美國、荷蘭等，國際醫學專家不斷提問，也關切防疫物資的供給等。

高醫發布新聞稿指出，國際視訊防疫交流是高醫岡山醫院籌設營運處執行長傅尹志的美國友人促成，那是早在1個月前，美國佛羅里達大學附設醫院就開始籌劃的，未料在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球疫情大流行，防疫交流更受重視，致參加視訊國家暴增。

高醫大校長鐘育志、附設中和紀念醫院院長侯明鋒、副院長楊瑞成及吳登強等人都參與視訊會議的討論。並由高醫感染管制中心主任林俊祐發表防疫簡報，包括配合政府政策、社交距離、購買口罩實名制等措施，也分享防疫初期實施嚴格門禁，量測體溫、消毒雙手及詢問T.O.C.C（旅遊史、職業別、症狀、接觸史）等，再隨疫情變化，在不同階段做應變。

國際專家好奇防疫物資如口罩、呼吸器裝備告急的因應，高醫表示，政府深謀遠慮以及17年前SARS（嚴重急性呼吸道症候群）的慘痛經驗，讓台灣在疫情爆發初期就做好萬全準備，不僅業者日夜趕工量產，還有政府限制出口政策等，讓醫護人員可安心堅守崗位。

高醫 疫情 口罩

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