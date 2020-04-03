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牛頓躲瘟疫發現萬有引力 台師大籲學生多讀書少外出

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣師範大學有一名學生確診新冠肺炎，全校6日至17日改採遠距教學。記者潘乃欣／攝影
台灣師範大學有一名學生確診新冠肺炎，全校6日至17日改採遠距教學。記者潘乃欣／攝影

台灣師範大學有一生確診新冠肺炎，校方宣布4月6至17日全校改採遠距教學，仍有學生擔心學校還沒準備好。該校教務處今天再發公告表示，學校開學至今一直為老師辦理數位教學培訓課，各學院院長也都表示下周起可配合遠距教學，已經準備好。各門課老師老師將用電子郵件等管道告知課程實施方式，如有延遲告知，也請學生給老師一點時間。

台師大表示停課危機也是轉機，教務處利用學校的官方臉書粉絲專頁表示，科學家牛頓1665年讀書時也遇到瘟疫，但「宅」在家發現萬有引力。前英國首相邱吉爾告訴世人「不要浪費每一個危機」。

台師大也提醒學生，這段時間務必減少外出，不要群聚，利用時間多讀書。遠距課程無論是同步或非同步敎學，請ㄧ定要上線與老師以視訊或文字互動討論，並完成作業，讓老師知道你有出席課程，留下出席記錄。

針對校方對數為教學的準備，台師大說，校內100人以上的課已全部改為數位課程； 部分學院表示，他們的數位課程已準備好，本來就打算從4月13日起開始實施數位教學。台師大和台大、台科大同屬台灣大學系統，三校早在有人確診前就有共識，4月27日起60人以上的課全改為數位課程。

台師大3月31日有一名學生確診，教務長陳昭珍4月1日發信給所有的院長及系所主管，請大家配合從4月6日起至4月17日，全校所有的課程採遠距授課。教務處也打電話給各院院長，並說各院長都表示已有準備，可配合遠距授課。

台師大 新冠肺炎 台大

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