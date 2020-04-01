「罐頭論文」充斥 不只題目套公式 連田調現場都一樣

碩博土生近年人數大增，但好的論文題目難找。本報記者登入國家圖書館博碩士論文系統，發現國內的學位論文，充斥「罐頭論文」，許多企業、商業管理領域的碩士論文題目，都是「A、B、與C之探討：以D為例」，有如套公式，甚至田野調查現場都大同小異，星巴克、誠品書局最受學生青睞。

大學教授直言，「這是一個高教警訊」，顯示台灣碩士論文理念概念和研究方法貧乏，指導教授監督不夠確實。

記者上國家圖書館博碩士論文知識加值系統逐筆查詢，關鍵字打「星巴克」，民國90年至今就有約145筆相關碩士論文；86年以來也有75筆跟「誠品」有關的碩論；另從85年以來，有30筆跟「85度C」有關碩論，主要集中在商管、傳播學門。

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高教「罐頭論文」怪現狀 學生套公式、教授沒把關