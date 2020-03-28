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政大師上課秀詠春拳傷及學生 校方回應了

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
圖為政大校門。 本報資料照片
圖為政大校門。 本報資料照片

政治大學保險法課程，昨天傳出授課老師要求和學生對打詠春拳，歷經兩輪對打，一度讓學生撞到牆壁跌坐椅子上。政大的學生交流版昨天熱烈討論，有學生表示，現實生活哪來什麼武林，這種仗著課堂師生上下關係的玩法真的很垃圾，也說這種老師根本不適任，也敗壞武術人名聲。政大校方表示，此案仍在調查中。

昨天有網友在政大學生交流版發文表示：「政大武術好手再傳捷報！！保險法巨擘親身力行打破網路謠言！！詠春拳不只可以打農夫，還可以打學生！！」據了解，有名修習保險法課程的學生，在課堂上和授課老師說詠春拳只能近距離打、打農夫，授課老師要求他上台對打。

也有學生在網路論壇Dcard上還原過程，並說他能理解該師重視的詠春拳被人看輕，會想辯駁，但絕對不是用這種方式，對一個沒練過且身材相差懸殊的人動武。過程中學生都道歉了，也是表明不想繼續，結果老師還說come on再來啊。

該名網友在Dcard上匿名表示，對打第一輪，老師要男同學先出拳，但在他出拳後立刻壓制。男學生捶老師背部，然後男學生被摔倒椅子上。

到了第二輪，師生兩人扭打一起，老師狂打男學生的頭，還踹他的腹部，接著有其他幾名男學生上台阻止，把雙方架開。男學生過程中向老師道歉，而該名老師向班上同學說自己衣服破了，但不會向學生求償。

政大 保險

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