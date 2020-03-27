校友管中閔被點名 文大宣傳片：畢業能當爺們、校長

大學招生季開跑，中國文化大學結合網紅「視網膜（本名陳子見）」宣傳，由視網膜在YouTube節目「央視一分鐘」點名歷屆知名校友，表示「想紅就來報名」，另也說文大男生能當「爺們」，更有機會當校長，是在描述台灣大學校長管中閔也是文大校友。

文化大學今天表示，網紅視網膜慣以淡定揶揄、冷嘲戲謔風格，對政治人物「向來沒半句好話」，其YouTube頻道「眼球中央電視台」擁有超過80萬人訂閱的高人氣。頻道熱門節目「央視一分鐘」每周以諷刺手法播報國內外熱門時事，形式則是仿中國大陸的央視風格報新聞。

校方表示他們最大膽，邀請和校方風格反差最大的網紅操刀，要一次突破保守形象，大開尺度展現包容開放。文大教務長方元沂說，這樣的做法難免有壓力，但少子化的競爭如此激烈，文大不能再繼續被誤會，再繼續承擔保守、傳統、封閉等負面標籤。

方元沂說，文大必須動起來，用新的方式和語彙來傳達訊息，突顯文大是一個尊重多元價值、學風自由，努力培養跨域國際化人才的大學，在各領域都有優秀校友。