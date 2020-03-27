廣播新紀元 世新與Podcast公司產學合作育才

傳統廣播收聽率下滑，不過興起的播客（Podcast）漸受矚目。世新大學表示，校內廣播電台FM88.1開播20年，將與有「華語Podcast先行者」之稱的SoundOn 聲浪媒體科技合作，上架內容多元的廣播節目，讓聽眾隨選隨聽，開起FM88.1新時代。

世新大學表示，這項產學合作將由學生企畫製播廣播節目，推向世界舞台，盼這次合作助學生學習製作更多元型態的節目，也讓全世界的聽眾打破時間和地域的限制，隨心所欲、隨選隨聽。

世新大學副校長陳清河說：播客產業日漸風行，世新廣播電台採納建置無線廣播、線上播客雙軌的並行方式，引領學生熟識各類型聲音創製的場域，培養新一代廣播人才

SoundOn聲浪媒體科技的執行長顧立楷說，非常期待這次合作能為產業注入新的能量。現在自媒體當道，除了各界有廣泛題材，優質內容更需要所有閱聽人一同關注。

世新廣播電台台長戚務蒖說，這次合作非常感謝世新電台傑出校友，也是SoundOn內容經理的蔡明真牽線，讓世新廣播電台進入第20年的同時，也跨向「Podcast 2.0」節目製播的新里程碑。

世新廣播電台1958年9月1日正式對外播音，擁有超過60年歷史。世新表示，此台兩個頻道（AM729、FM88.1）365天全年無休，每年定期招募校內學生進行培訓，從企畫節目內容到開麥錄製節目，全由學生一手包辦。電台每年孕育超過200名專業廣播人才，製播超過100個節目。