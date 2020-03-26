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中山大學與慈濟大學結盟 攜手投入醫事、學術研究

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學與慈濟大學簽署學術交流暨醫療人才培育合約書，未來攜手投入醫事、學術研究，共同培育醫療人才。圖／中山大學提供
中山大學與慈濟大學簽署學術交流暨醫療人才培育合約書，未來攜手投入醫事、學術研究，共同培育醫療人才。圖／中山大學提供

中山大學慈濟大學簽署學術交流暨醫療人才培育合約書，未來攜手投入醫事、學術研究，共同培育醫療人才。中山大學校長鄭英耀表示，中山109學年度新設「生技醫藥研究所」、「精準醫學研究所」，並積極申設籌備「學士後醫學系」；慈濟大學的「無語良師」模擬手術解剖教學為國際知名特色，未來雙方將結合科學、慈善與教育，合開跨校數位選距醫學課程、推動跨校實習、輔系及雙主修。

根據中華民國統計資訊網顯示，2017年每平方公里執業醫事人員，全國平均為8.28人，台北區有42.89人，高屏澎東區卻只有4.93人，南北醫學教育資源與醫療資源嚴重失衡。

「高屏澎與花東是醫療最脆弱的區域！」鄭英耀表示，有鑑於醫師人力失衡危機，中山積極申設後醫系，培育公費醫師，盼能在資源最缺乏的地區補足公共醫療人力。慈濟大學在長照、護理、傳染性疾病及阿茲海默症老化的研究也很豐富，雙方合作將提升南北跨區域國際醫學研究與實務能量，促推台灣醫療創生。

慈濟大學校長劉怡均表示，這樣的合作未來可連結南北區域的醫療教學資源，整合學術研發技術，結合相關專業領域，打造全台灣醫療體系。在培育優質醫事人才方面，慈濟大學除基礎醫學外，更可提供臨床實習，如模擬手術教學等醫療相關教學資源共享，擴大醫事服務對象和領域，共同開發生醫和醫療科技研究，落實學術與臨床實務接軌。

慈濟 中山大學 手術

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