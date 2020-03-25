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二信高中捷報2人錄取世界百大名校 開新琳讀免錢最開心

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
二信高中頂大班3人進入海外頂大，開新琳、林立校長、林廷翰、陳柏睿（右起）。圖／二信高中提供
二信高中頂大班3人進入海外頂大，開新琳、林立校長、林廷翰、陳柏睿（右起）。圖／二信高中提供

基隆市二信高中「國際移動力」深耕有成，申請世界百大傳來捷報，開新琳、陳柏睿2人都錄取世界百大名校的香港城市大學材料工程系、管理科學系，另外。林廷翰追隨姨丈要當牙醫師，錄取西班牙聖保羅大學牙醫系。

二信高中今年普通科頂大班學生申請境外大學傳回好消息，開新琳錄取香港城市大學材料工程系並獲全額獎學金，全額獎學金為每年18萬港幣，她不但可到香港就讀世界百大名校還完全免費。陳柏睿一舉錄取香港中文大學及香港城市大學兩名校。林廷翰更跨足歐洲錄取西班牙馬德里聖保羅大學牙醫系，消息傳來全校師生分享榮耀，都為3人感到開心。

二信高中表示，2020QS世界大學排名，香港中文大學排名46、香港城市大學排名52，台大則排名69。開新琳及陳柏睿能順利爭取到世界百大學校，2人都表示，高中三年英文老師全英語教學發揮了很大的助力。回想英文課第一次全英語上課的「鴨子聽雷」，到高三的習以為常，讓他們面對此次因應防疫所採取全英語視訊面試，兩位雖然心情緊張，但是有平日紮實的訓練，整個過程還算順利，也才有機會如願。

開新琳的姓氏很特別，她表示，因為2年前參訪香港的大學，從中認識通過全額補助的台灣留學生，他們都覺得很值得到香港就讀，不僅可與世界各國頂尖學生互相競爭，更可培養國際合作能力，激起她爭取獎學金的雄心。

開新琳憑藉大學學測高分，加上豐富的學習歷程，獲得工程類科排入全球前20的香港城市大學工學院全額獎學金，也克服香港高學費的顧慮。背後推手班導師吳秋茹笑著說，「這下開新琳真的開心了！」

林廷翰小時候寒暑假常待在桃園姨丈開的牙醫診所，從小把姨丈當偶像，立志要成為牙科名醫，在沒有補習的狀況下，多益成績也很好，挑戰赴該國生命科學類學術排名頂尖的聖保羅大學習醫。

陳柏睿錄取香港中文大學工商管理系及香港城市大學管理科學系，他以赴香港學習為目標，希望接受國際化商管教育的磨練，未來可以放眼全球商務。

二信高中校長林立說，3人都是一路由國中部直升，是正港基隆囝仔，在地就學有成，榮登世界名校，證明不用迷信讀台北明星學校才有國際視野。

二信高中3年前成立普通科「頂大班」，3人都是該班學生，頂大班學生積極強化英語文的學習，鼓勵學生參加多益英檢，全班平均達776分，也組團到香港大學、香港中文大學、上海復旦大學參訪學習，3年後不僅已多人錄取國內頂尖大學，申請世界百大學校也傳捷報。

二信高中頂大班3人進入海外頂大，開新琳、林立校長、林廷翰、陳柏睿（右起）。圖／二信高中提供
二信高中頂大班3人進入海外頂大，開新琳、林立校長、林廷翰、陳柏睿（右起）。圖／二信高中提供
開新琳錄取香港城市大學材料工程系並獲全額獎學金。圖／二信高中提供
開新琳錄取香港城市大學材料工程系並獲全額獎學金。圖／二信高中提供

香港 牙醫 中文大學

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