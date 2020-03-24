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讀什麼科系不後悔？過來人答案一面倒：爽賺無誤

聯合新聞網 / 綜合報導
有人好奇詢問「唸什麼科系出來不會後悔」，貼文引發網友熱議。示意圖／報系資料照片
有人好奇詢問「唸什麼科系出來不會後悔」，貼文引發網友熱議。示意圖／報系資料照片

高三生在選填志願時，通常會依據自身興趣、能力、各科系的職涯發展來填志願，對此，有網友好奇詢問「唸什麼科系出來不會後悔」，結果問題一出，過來人曝「醫學系」找工作沒煩惱，其中又以「牙醫系」最賺錢。

原PO在PTT發文表示，讀醫的覺得自己很血汗、讀電資的覺得自己也很血汗、讀商管的覺得自己沒讀電資很後悔、讀法律的覺得要一直國考很後悔、讀自己感興趣的科系結果讀到沒興趣，出社會後薪水又不高，「那麼讀什麼科系出來才不會後悔？」

貼文一出，網友們認為「牙醫系」畢業後好找工作，薪水也在水準之上，「牙醫系錢多事少離家近」、「醫科都鍵盤後悔的，真的後悔早就轉行了」、「當然是醫科牙醫，電機資工勉強啦！」、「每個人一定會看牙醫，當然牙醫系最賺」、「讀醫科很好，但當牙醫超賺」。

也有網友表達不同意見，「大體化妝系」、「中文系很好」、「獸醫不錯，現在大家都愛養寵物」、「大數據跟現代社會符合」、「食品科學讚讚」。

牙醫 填志願 職涯 PTT

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