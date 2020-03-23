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研究所甄試放榜 長榮大學生科系學生全考上國立

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
研究所甄試放榜，長榮大學生科系學生全考上國立大學。圖/校方提供
研究所甄試放榜，長榮大學生科系學生全考上國立大學。圖/校方提供

長榮大學生物科技學系去年度超過9成學生考上國立大學研究所，今年成績更亮眼，報考研究所推甄學生全數考取國立大學；其中張雅蓁考取台大、成大交大三校研究所，林亭妤考取成大與中興四間研究所，另有學生錄取交大、成大、陽明、中興、中正、國防、高雄大學等國立大學。

成大錄取學生周芝穎與游宴玲分別是馬來西亞與南非籍學生，兩人大學之前是在馬來西亞與南非就學，就讀生科系時成績都是班上前三名；校方表示，不論是本國籍與外國籍學生就讀長榮大學生科系都有好成績的表現。

生科系主任許鴻猷表示，生科系已成立17年，有完善師資結構與研究環境，研究空間被教育部校園實驗場所安全衛生查核評定為最高評等。生科系教授生物相關科學，領域包含醫藥與健康照護、藥物開發、遺傳工程與生物檢驗等，生科系也非常著重實作力，課程設計不同年級都有實驗課，加強實驗技術及技能，幫助學生順利尋找未來方向。

許鴻猷指出，專題研究是生科系學生在大學學習過程中很重要的一部分，今年大四學生賴韻筑在黃昭菱老師指導下申請「科技部大專學生研究計畫」獲得獎助，期望透過專題研究訓練，學生畢業後有更佳的就業能力。

除專題研究，生科系課程設計包含專業實習，每年都舉辦專題海報成果展和暑假實習成果展，「透過這些活動，讓學生有多方面的學習機會藉此激發出學生潛能，創造更好的成績」。

研究所甄試放榜，長榮大學生科系學生全考上國立大學。圖/校方提供
研究所甄試放榜，長榮大學生科系學生全考上國立大學。圖/校方提供

成大 馬來西亞 交大

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