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中興大學推浪浪樂活丶培育部落土雞 長期耕耘獲肯定

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
興大畜產試驗場長期保育與推廣台灣土雞30幾年，現保有17品系1980年代古老雞種，為全台之最。圖/中興大學提供
興大畜產試驗場長期保育與推廣台灣土雞30幾年，現保有17品系1980年代古老雞種，為全台之最。圖/中興大學提供

遠見雜誌今年首辦「大學USR傑出方案」評選，中興大學雙項入圍「興大浪浪樂活：流浪動物減量與實踐」入圍生態共好組「興大里山原鄉處處有生『雞』」入圍產業共產組，興大長期關懷台灣流浪犬貓與延續原生雞隻品種，獲得肯定。

「興大浪浪樂活：流浪動物減量與實踐」2018年獲教育部大學社會責任實踐計畫（USR），是國內唯一投入流浪犬貓絕育的獸醫系醫療團隊。

計畫主持人獸醫系老師林荀龍，在過去10幾年默默投入義務醫療工作，救助無數流浪動物，2007年起帶領學生，配合動保團體，在中部地區進行流浪犬貓巡迴免費絕育工作。

林筍龍所開設的獸醫系小動物內科實習課程，每周也帶領學生前往私人動物收容所，為流浪犬貓義務診療外，也讓學生認識台灣流浪動物之實況。

近年，該團隊與台中市動物保護防疫處與台灣動物保護協進會合作，進行偏鄉犬貓免費絕育巡迴活動，兩年完成中部偏鄉犬貓絕育共27場丶2571隻，並開設課程、培訓學生志工，系統化從根本協助解決流浪動物問題。

去年在校內成立浪浪樂活醫療室，提供公立收容所及協議合作的立案私人動保團體的醫療診治，協助解決台灣流浪犬貓因經費不足所造成的醫療困境，至今完成超過90筆醫療照護，送養5例流浪犬貓，今年更將規劃將偏鄉絕育模組拓展推廣到中南部地區。

另，興大畜產試驗場長期保育丶推廣臺灣土雞30幾年，現保有17品系1980年代古老雞種，為全台之最。

「興大里山原鄉處處有生『雞』」計畫主持人是興大畜產試驗場長丶動科系老師陳洵一，承續已退休李淵百老師與前任場長陳志峰老師保育與推廣台灣土雞工作，持續推廣土雞至原鄉部落飼養，協助部落建立兼顧生物多樣性與資源永續利用的「里山精神」生產模式，輔導飼養技術與行銷，帶動部落經濟。

目前已有大武部落「大武森雞」花蓮瑞穗鄉「Oh野！好食雞」裡冷與松鶴部落「谷關里山雞」南投仁愛鄉曲冰與松林部落「奧萬大楓紅雞」等，成功建立口碑與品牌。

2015年迄今，興大供應雛雞超過4萬隻，屠體產值超過2500萬元。2020年新加入南投縣仁愛鄉清流、眉原、眉溪與中原等部落，累計已有15個原鄉部落，25名以上養殖戶加入。

該團隊積極推廣至其他有意願部落，並擴大現有飼養規模，並結合生態旅遊與原住民文化導覽方式，行銷部落文化與農產品。藉公私協力的經營模式，以改善山村部落的經濟，吸引人口回流。

興大獸醫系推動浪浪樂活，是國內唯一投入流浪犬貓絕育的獸醫系醫療團隊。圖/中興大學提供
興大獸醫系推動浪浪樂活，是國內唯一投入流浪犬貓絕育的獸醫系醫療團隊。圖/中興大學提供

流浪犬 流浪動物

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