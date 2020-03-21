提案禁媒體採訪校務會議 台大學生會:意外通過、遺憾

台大校務會議開放媒體採訪逾20年，今決議不再讓媒體入內旁聽記錄。台大學生會對此發表新聞稿表示，學生會在校務會議中常是弱勢，這次提案禁止媒體入場，竟意外通過，相當罕見。這讓媒體的採訪權被剝奪，他們表示遺憾。

學生代表今天在台大校務會議上直播議事聲音，供外部人士收聽。有老師在臨時動議時間提案禁止直播，此案以多數決通過。而後學生提案禁止媒體入內，學生會表示，學生代表只有10多人，此案也通過。

台大1987年6月起安排學生代表列席校務會議。台大學生會表示，他們近年來幾乎每次都在校務會議上被阻止直播，但校方與教授提出的理由非常薄弱。學生是校務會議權力結構中長期的弱勢，這導致推動學生權益與有效監督校務的困難。

他們表示，這次校務會議有老師提出，校務會議應讓校內看、不該讓校外人士看，才有學院的學生代表表示要保護老師，而提出臨時動議，要求不開放媒體。這顯示部分與會代表在會議中規避受監督責任，並希望會議討論可以閉門遮掩，很荒謬。

他們也說，過往幾年，學生提案僅少數無爭議的提案通過，今天的提案卻意外獲得通過，影響媒體的採訪權。學生代表們深刻反省對於提案策略的評估不當，而後也得知，許多老師事實上不樂見媒體在場內進行報導，因此藉學生代表提案，趁機借力使力，剝奪媒體們的採訪權。