各行業「大數據」應用夯 靜宜大學開設資科系超熱門

大數據分析應用正夯，也是許多公部門的需求，靜宜大學原本設有統計資訊學系，因應時勢已改為「資料科學暨大數據分析與應用學系(資科系)」，以人工智慧和資料科學大數據為學習主軸，獲學生喜愛選填，畢業後幾能與各領域無縫接軌。

靜宜理學院長楊昭順說，「資料庫」是大數據基礎，「大數據分析」則是各項新興領域的共同核心技術，目前人工智慧快速發展，背後更需要大數據支援。

靜宜「資科系」，以人工智慧及資料科學大數據為發展主軸；資科系主任羅主斌說，學生得像武林高手，具備內功、招式、屠龍專長，有扎實數理涵養，還得輔以相關資訊技能訓練，更將所學實際應用各領域。

據了解，該系課程包括資料科學實務學程、人工智慧與深度學習學程、工業4.0學程及科學計算學程、金融科技學群，學生從大二起，就要學習金融相關知識及取得證照。

羅主斌說，最重要是靜宜重視實習及產學合作，目前合作機構包括資料科學及統計諮詢公司、資訊、食品、工業製造，還有醫院、金融等，學生在校就可加強實務經驗，有助未來發展及就業。

目前各行各業都有資料庫，藉資料探勘相關技術了解市場，這正是目前最熱門的發展趨勢，運用層面包括社群網路分析、選舉風向、智慧營運、顧客分群與精準行銷等。