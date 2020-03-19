東海成立「後EMBA」 促經理人終身學習適應變局

產業高速變化，高階經理人管理課程（EMBA）恐不足應付變局。東海大學管理學院宣布，將推出協助企業經理人終身學習的POST-E（後EMBA）創新管理課程，並聘前台大EMBA執行長黃崇興為「東海大學智慧轉型中心」榮譽講座教授及POST-E學程負責人。

東海大學管理學院院長陳鴻基表示，傳統EMBA課程正面臨環境快速變遷，已無法滿足新一代企業經理人的需要。未來產業趨勢是「跨領域」，經理人要有本業的專業，也要懂許多其它領域的議題，包括數位轉型、環境永續、全球布局、產業整合和創新創業等。重新學習，才能勝任未來的艱鉅挑戰。

東海大學表示，黃崇興曾擔台大管理學院副院長暨EMBA三任執行長，是台大EMBA創始核心團隊之。他被封為最佳救援手、點子王，台大任內與其他學院跨院合開「文化與人生」、「科學與人生」課程，推動台大EMBA最受歡迎的「體適能」課程，帶動戈壁馬拉松風潮。他也推動與上海復旦大學合辦「台大–復旦EMBA境外專班」，為兩岸EMBA教育模式創下新的里程碑。

黃崇興說，很高興接下這個挑戰的任務，帶領台灣企業專業經理人，從現在全球黑天鵝效應的混亂環境中，找到新方向，建立新的生存力和競爭力。學程理念取法「兵無常勢，水無常形；能因敵變化而取勝」，並表示「跨領域」和「視野」對經理人重要性，而POST-E學程是前瞻整合新素養。