清大今年新設醫科學程 文理組生皆可選修第二專長

清華大學今天宣布，教學及研究重點將全面拓展至醫學科學領域，除了日前決議成立學士後醫學系、與桃園市政府合作設立清華大學附屬醫院，今年也將開設給大學部學生選修的「醫學科技學分學程」，文理組學生都可把醫學科技作為第二專長。

清大教務長焦傳金表示，以去年畢業的清大學生為例，有近兩成畢業生具備雙專長，跨領域的組合多達近百種，例如管理＋法律、人類學＋體育、材料＋哲學等。清大與新竹教大合校後，也增加了教育及藝術學院，學生跨域選項更加多元。

因應目前社會需求及趨勢，清大去年新開全校性AI人工智慧學分學程；今年即將再開設「醫學科技學分學程」，無論是理工或文法商科系的學生都可以選修，作為未來求職第二專長。

焦傳金說，醫學科技應用廣泛，例如製造達文西手術的機械手臂，需要動力機械人才加入；研發假牙、人工皮膚也需要材料科學人才；新藥開發需要生科人才；治療失語也需要語言及心理諮商人才。各領域人才都可投入醫學領域，也將為世界帶來新的突破。

參與規畫「醫學科技學分學程」的清大醫學科學系主任陳令儀表示，學程內容預估有人體生理與解剖學、醫學遺傳學、醫療法律與研究倫理、生理量測與音樂健康照護、生物醫學工程、人體資料庫分析等多元課程。

清大研發長曾繁根表示，清大目前還沒有醫學院，但在醫學物理、轉譯醫學、醫工材料、醫學影像，及精準醫學方面都有深厚基礎。全校800位老師中，有超過180位以上從事醫學科技相關的研究。清大也與國內外超過10個以上的大型醫療中心有超過20年的合作。