台北大學團隊整合模型 提災害對策打造韌性城市

台北大學研究團隊整合都市淹水、土地使用變遷、都市風險評估等模型，預先提出預防災害對策，供政府進行都市計劃時參考，藉此降低災害、極端氣候負面衝擊，研究團隊說，將模型商業化是未來目標。

科技部今天舉行「不畏氣候變遷打造永續發展韌性城市」記者會，台北大學不動產與城鄉環境學系助理教授顧嘉安表示，受到氣候變遷影響，衝擊都市發展，也讓各界開始關心打造因應自然和工業災害的「韌性城市」、防洪兼具生態功能的「海綿城市」。

為了解都市發展與風險變化，顧嘉安研究團隊整合跨領域模型包含氣候變遷下都市淹水模型、都市土地使用變遷模型、都市風險評估模型等，再透過模擬未來都市計劃，就此提出模型工具，並預先提出災害預防對策，供未來進行都市計劃參考，藉此降低災害風險以及減緩極端氣候的負面衝擊。

為了讓研發模式更實用且具說服力，研究團隊鎖定台北市、新北市、基隆市、桃園市等四區域，進行模擬建構並評估應用效益。顧嘉安說明，北北基桃雖然是共同生活圈，不過，在交通、經濟、房價、人口遷移等卻有不同發展，讓四區面對氣候與環境變遷應變能力有所差異。

他說，根據土地利用變遷與淹水潛勢空間關聯分析結果，得知建成空間、植被及水體空間型態影響地區淹水深度與範圍，這也象徵空間規劃可作為有助降低淹水風險的工具。

顧嘉安指出，目前能夠透過跨領域模型掌握都市開發與都市洪災的關聯性，並且透過情境設定了解不同政策對未來洪災風險的影響，也可將相關資料參考都市減災、氣候變遷規劃。模型仍在研究階段，不過，將模型商業化是團隊目標。