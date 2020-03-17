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聚焦AI 興大工學、電資學院與薩瑪拉科大簽備忘錄

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
中興大學工學院、電資學院3月11日與俄羅斯國立薩瑪拉科技大學（Samara State Technical University）自動化與資訊科技學院簽合作備忘錄，興大工學院王國禎院長（左）、俄羅斯國立薩瑪拉科技大學資管系主任Petr_Skobelev教授共同簽約。圖／興大提供
中興大學工學院、電資學院3月11日與俄羅斯國立薩瑪拉科技大學（Samara State Technical University）自動化與資訊科技學院簽合作備忘錄，興大工學院王國禎院長（左）、俄羅斯國立薩瑪拉科技大學資管系主任Petr_Skobelev教授共同簽約。圖／興大提供

中興大學工學院、電資學院3月11日與俄羅斯國立薩瑪拉科技大學（Samara State Technical University）自動化與資訊科技學院簽訂合作備忘錄，雙方聚焦智慧研發領域，透過人員交換、資源共享等，深化交流合作。

俄羅斯國立薩瑪拉科技大學資管系主任Petr Skobelev教授帶來該院已完成的合約，由興大工學院長王國禎、電資學院長楊谷章簽署，未來兩校合作將特別著重在AI人工智慧、智慧農業、智慧製造、智能運輸、智慧供應鏈及相關領域。

興大工學院與電資學院近年在智慧研發領域能量充沛且成果亮眼。工學院機械系李慶鴻教授、土木系楊明德教授於2018獲科技部AI人工智慧計畫補助、機械系與醫工所分別於2017與2018年獲得「教育部智慧製造跨校跨域教學策略聯盟計畫聯盟中心計畫」與「教育部智慧創新高值醫材學產研鏈結人才培育計畫」。

興大工學院近年積極推動國際雙聯學位，目前已簽署學術交流協定、雙聯學制之姊妹校，歐美亞各洲20所知名大學，增加師生與國際互動的管道，並辦理國際會議，加速國際化的步伐。

興大指出，電資學院目前將AI應用於農業、醫療、生醫、交通等領域，包含與動科系合作，設計牛隻飼養感應器；配合科技部「適用於人群環繞場所之智慧型自走式載具發展及其應用」半導體射月計畫，開發出適用於人群環繞場所之智慧型自走式載具；而資工與生技產業合作，以AI全自動觀察細胞，降低免疫療法在細胞培養階段的成本，加速醫療進步。

興大今年也將開設「電機資訊學院學士班」，以訓練國家未來AI設計人才為目標，朝向「智慧感知與資訊應用」、「行動通訊與智慧物聯網」、「智慧電子與光電系統」、「人工智慧晶片設計」、「以及智慧型控制與應用」等五大AI領域創新研發。

AI 俄羅斯 中興大學

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