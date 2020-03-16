台大宣布：4月6日起百人以上大型課程一律採遠距教學

台大今天宣布，因應新冠肺炎全球疫情，校園防疫再晉級，研擬大型課程數位化方案，4月6日起修課學生人數達100人以上的大型課程（不含實驗／實習／實作課程）一律採遠距教學。

台大表示，修課學生依開課單位或授課教師的通知，確認開始遠距教學的確切日期。

台大表示，錄製課程內容將上傳NTU COOL，台大教務處也將提供各授課教師U Webinar及U Meeting的平臺帳號，以利所有老師進行同步遠距討論。未來將視疫情發展，若有需要，不排除要求所有講授課程均進行遠距教學，請所有老師配合辦理。

同時，教務處數位學習中心已開設「數位TA訓練課程」，請所有100人以上課程之助教，於3月20日前完成此課程的學習。為確保學生學習權益，請大家充份學習利用數位資源，無論疫情如何發展，學習都不會中斷。