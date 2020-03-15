未入境陸港澳生只繳學分費 私大財務受衝擊

因應新冠肺炎疫情，指揮中心宣布暫緩陸港澳居民入境，逾1萬陸港澳學位生至今仍滯留海外。有私立大學表示，很多陸港澳生雖註冊了，但僅選修九學分以下的課程，只繳學分費，而避免繳交4萬至5萬元的全額學費，學校財務受到衝擊；且學生滯留海外，家當、書本仍寄放原宿舍，學校收不到宿舍費也無法出租，雙重打擊。

教育部統計，108學年全台陸港澳學位生共1萬8891人，但中央流行疫情指揮中心陸續宣布，路港澳居民暫緩入境，教育部目前掌握在台陸港澳學位生人數有7609人，境外人數有1萬1282人，約有六成學位生在境外。教育部也要求各大學提出安心就學方案，讓學生改採遠距教學模式上課。

但遠距教學因課堂互動性低、加上網路連線不穩等因素，導致陸港澳學生修課意願降低。有澳門學位生就指出，不少選修課，如實驗課，體育課無法視訊上課，遠距教學其實限制多。由於學校也沒限制未入境學位生的修課學分下限，因此這學期只修三門課共九學分，只繳學分費（每學分約1000多元），免繳4至5萬元的全額學費。

實踐大學校長陳振貴表示，整個高教因新冠肺炎疫情，提早引爆少子化生源危機。據他了解，該校採線上遠距教學的陸港澳生，幾乎有半數修不超過九學分，學校的學雜費收入確實大幅減低；且班內人數減少，也間接影響到師生的教學品質。

陳振貴也指出，陸港澳學生滯留海外，但家當、書本仍寄放原宿舍，「這些學生還沒回來，宿舍內的物品也不能搬動」，學校收不到宿舍費也無法出租，成為財務上的雙重打擊。

文化大學教務長方元沂表示，該校有514名陸港澳學位生尚未入境，該校仍在選課階段，但統計顯示至少有82人修不到九學分。雖有部分學生本學期未繳納全額學費，但學校財務沒問題。至於宿舍方面，有陸港澳生同意學校可把他們的物件先打包起來，宿舍空間仍可出租。

銘傳大學教務長遲文麗表示，針對未入境陸港澳生，該校已啟動選課修課的輔導機制，且提升學校遠距教學的品質，讓學生可在鏡頭前與授課教師即時互動，下課後也可重複收看課堂影音紀錄。學生都想早早畢業，不見得只選修極少學分，該校修九學分以下的陸港澳生人數相當少。