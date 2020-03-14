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台大杜鵑花節改成直播 學生街訪給管中閔帥度滿分

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台大杜鵑花節改採線上直播，由學生擔任主持人街訪校內學生，並安排校長管中閔「偷聽」學生對校長真實評價。圖／取自台大杜鵑花節直播畫面
台大杜鵑花節改採線上直播，由學生擔任主持人街訪校內學生，並安排校長管中閔「偷聽」學生對校長真實評價。圖／取自台大杜鵑花節直播畫面

受新冠肺炎疫情影響，舉辦23年的台大杜鵑花節今年首度取消實體活動，改線上直播。校長管中閔也參與直播錄製，說最遺憾的是無法讓大家實際看到台大杜鵑花之美，但各系所都分別錄製線上節目，上午8時半至下午5時介紹系所概況，並提供線上問答。

上午8時50分左右管中閔在直播節目表示，每年春天都是台大杜鵑花開最得最盛的時候，杜鵑花節1997年起舉辦，邀大家來參加，不過今年是特別的一年，因為新冠肺炎疫情爆發，台大不希望造成太多同學群聚，改採線上直播。

他表示，台大每年都舉辦系所博覽會，線上跟實體當然不一樣，不得已採取線上方式，學校做了許多安排，各系所分別錄製線上節目，也開放問答 ，向大家介紹目前情形與未來發展。

今天的直播節目也安排校長與校內學生互動，由學生擔任主持人，街訪學生問校長多帥，1到10分給要幾分？有同學答10分。問另一名學生，校長當你男朋友如何？受訪學生笑答「校長可以當我爺爺了」。

台大至今有12任校長，主持人問管中閔「哪一任最帥？」管中閔表示台大從不評比校長長相。問到管中閔自我期許，管表示「追求改變」，並表示直播節目主持人「英俊可愛」。

另有學生在直播節目分享，台大「三多」包括人多、花多、家長多，因為很多高中家長、學生認為要來台大朝聖一下，比較容易考上。還有學生表示，台大的服務學習課，可以安排學生掃杜鵑花，掃了就拿三學分。

台大 直播 杜鵑

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