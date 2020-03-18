以中原大學教育理念為基礎的高等教育深耕計畫

【文．張光正╱中原大學校長、洪穎怡╱中原大學研究發展長、楊舒涵╱中原大學競爭力發展中心主任】（評鑑雙月刊提供）

教育部自106年度推動高等教育深耕計畫，主要目的為使各大學依學生特質及學校定位，培育出適才適所之學生，在第一部分「全面性提升大學品質及促進高教多元發展」，旨在維護學生平等受教權，從提升高等教育品質，促進學生有效學習，發展學校特色；落實大學社會責任提升大學對在地區域或社會之貢獻；建立支持及協助學生發展機制。以改善教學品質及提升學習成效為核心，鼓勵各大學在此基礎上發展多元能量，共同提升高等教育價值。

中原大學在規劃高等教育深耕計畫（以下稱高教深耕計畫）之時，面對國際高教少子化，以及以學生為本的治理重心，回歸教育本質，做好本位治理與校務研究工作。為落實本校全人教育理念，在綜整分析各項學生學習成效、教師教學精進及畢業生回饋等資料，參酌部訂高教深耕計畫之要點，鏈結本校中程校務發展計畫，訂定「落實教學創新及提升教學品質」、「發展學校特色」、「提升高教公共性」、「善盡大學社會責任」四面向策進方向。以「學生的多元學習成效」、「解決問題能力導向的學習」、「學習知識的運用（實作、創新、創業等）」為核心設計理念貫穿於計畫中，由教學創新（8分項計畫）、高教公共性（3分項計畫）為縱向的教學知能基礎構面，延伸至社會責任（2分項計畫）及發展學校特色（3分項計畫）為橫向的教研實務拓展構面，推動學習實踐場域從校園內延伸至社會、產業及國際，從「知識的傳授」提升為「解決問題和創新能力的養成」，以有限資源在課程設計、學生學習、師資教學、國際推動及學術研究面尋求重點突破，在競爭激烈的高教環境中穩定成長，進而形成全面連結之多元創新人才培育概念。

落實教學創新及提升教學品質

「我們瞭解人人各承不同之秉賦，其性格、能力與環境各異，故充分發揮個人潛力就是成功。」~本校教育理念第三條~

在教學創新面向，以長達十三年執行教學卓越計畫型塑的特色與成果為基石，深入審視學生學習、教師教學、課程活化、產業鏈結、創新創業等不同面向的建構，以「人文與科技並重」為原則，突破學制框架，重新設計學習模式，讓學生在教室和實作中得到知識，透過不斷學習、體驗、運用、修正、再學習，形成一個回饋式的學習途徑。落實「學生」為主體、「教師」為引導、以「學院」為教學核心之運作模式，透過教與學創新方案，增進課堂互動學習與科技學習、引導課前／課後／課外自主學習、強化校內練習／實作／實習訓練、鼓勵積極參與校外實習／服務／見習，以及充分的就業與創業準備，輔以社會生命力之培養，以養成進入社會之樂觀抗壓態度及能力。

本面向共涵蓋全校推動層面的學生溝通表達與邏輯思維能力、教學創新、跨域學習、就業力養成與創業輔導等6個分項計畫（A1-A6），及強化對生活、心靈、健康、經濟、學業等需要關懷的學生，予以適性輔導，增列「深耕全人關懷輔導」為第7分項計畫（A7）；第8分項計畫（A8）總結成效，發揮學院在深耕教學創新及學習品質方面的關鍵角色，以期達到「厚植學生專業敘事力」及「強化核心產業人才培育」二大目標。

提升高教公共性

「我們確信『愛』是教育的主導力量，願以身教言教的方式，互愛互敬的態度，師生共同追求成長。」

~本校教育理念第四條~

在提升高教公共性面向，從學生面及制度面提出三項分項計畫，在學生面，秉持本校的教育理念，重視經濟不利學生就學扶助，建立完整募款機制，提供是類學生輔導所需資源及經費，兼顧其課業與生活所需，促進社會階層垂直流動；保障原住民學生就學機會並培育原住民族人才，由原住民族學生資源中心提供原民生一站式生活、課業輔導服務，強化對原民生輔導機制，並增進學校教職員對於原住民族文化的了解，營造多元族群友善校園。在制度面，為落實證據本位決策（evidence-based decision-making）之校務治理機制，主動將分屬各單位之多元學生學習資料轉換為支持決策之資訊，進而落實由下往上之「學生本位（student-focused）」之決策支持典範—聚焦於學生學習資料之蒐集、解釋及使用，以即時、正確、完整之辦學資訊，快速因應目前面臨時代變遷下對科學化的校務管理、改進與發展規劃的需求，落實學校自我課責、績效報告對外公開，確保大學教育品質。

善盡大學社會責任

「我們相信踐履篤實的教育方式是尋求真知的途徑。」~本校教育理念第六條~

在善盡大學社會責任面向，主張大學應善盡知識責任，教導學生運用所學知識服務社會。鼓勵師生走出校園，關心社會，在產學合作、服務學習過程中發展學習的意義感，養成關懷社會的正向價值；同時以本校具優勢的產研能量，挹注大桃園區域產業發展，善盡知識責任並發揮影響力，並在實踐的過程中融滲教研，提升學用合一的目標。

在所規劃之「善用知識社會實踐」分項計畫上，本校發揮「大學社會責任」之精神，聚焦大桃園地區及桃竹苗地方創生、地區特色、弱勢關懷、區域高中等在地服務，在全校29個系所課程推動與專案執行的努力下，已建立「知識責任」良好口碑與成果。歷年來本校師生以專業協助包括桃園市復興區拉拉山原住民以網路行銷水蜜桃、桃園市八德區金城社區保存老眷村文化、桃園市新屋區「偏鄉弱勢」與「都會弱勢」孩子克服學習問題、桃園市大溪區木藝博物館打造在地歷史文化品牌、苗栗縣卓蘭鎮雙連社區成立「雙連梨」品牌，成功以社會企業模式活絡偏鄉發展；目前109年度結合設計、商學、人育及工學院等系所專業能量，獲教育部USR計畫核定通過補助共4案，未來持續深入推動大學社會責任計畫，將社會設計的創意服務持續深耕。

發展學校特色

「我們尊重自然與人性的尊嚴，尋求天人物我間的和諧，以智慧慎用科技與人文的專業知識，造福人群。」~本校教育理念第一條~

在發展學校特色面向，以既有深厚的學術研究基礎及產學合作能量上精進創新，推動產業創新研發和強化創新創業生態系統，規劃在地連結、未來連結及國際連結之全面性具體策略，驅動人才國際移動能力及提升國際知名度，建構本校成為「以學術為基礎，培養兼具品格、專業、創意、世界觀人才」之專業化、國際化、特色化的大學。

發展學校特色一：致力於創業養成、新創輔導、創新人才的培育。在深厚學術研究基礎及產學能量，推動創新研發和強化創新創業生態，並連結國際、在地企業，培育本校人才競爭力，建構本校成為知識型創新創業特色大學。本計畫以「產業」及「人才」為重點，致力於創新創業人才培育、強化海外連結、發展本校創新場域，成功整合大桃園創業資源予校內師生，並輔導衍生新創企業，成功整合大桃園創業資源予校內師生，並輔導衍生新創企業。

發展學校特色二：國際化方面，以「深耕國際、邁向全球」為目標。從佈局國際網絡、深耕國際特色至多方建構全人國際村之國際化措施，突破現有的課程架構及學制模式，推動美國天普大學雙聯學位、境外實習及全球菁英培育計畫，強化學生國際移動能力，並持續增聘國際師資和國際招生，營造國際化的校園。運用本校國際巧實力，擴大本校學術教育格局，落實培育新世代國際人才之目的。

發展學校特色三：產研推動方面，延續產學合作、國際交流及研發能量之優勢基礎，順應產業發展和世界潮流，重視研究之異質性及多樣性，著重個別專業領域發展，營造優質的研究發展環境，促進研究人才質與量的提升。在跨領域整合研究面，積極投入校內、校際及國際之整合與合作，體現學術研究之自由、多元、合作及跨域之目標。此外，本校有兩研究中心（薄膜研發中心與智慧製造研究發展中心）以優質的研究成果，達到申請特色研究中心的門檻，且已具國際聲望。賡續以此兩研究中心為基石，積極拓展國際研究合作與交流。

管考與回饋

為有效確實地執行本校高教深耕計畫，達成各計畫擬定之目標，在品質管理機制上主要包括：「計畫」、「執行」、「成效」、「管考與回饋修正」四大部分，強調品質保證（Quality Assurance, QA）與校務研究（Institutional Research, IR）回饋。其作法為由校長主持之「高教深耕計畫聯席會議」，確定計畫策略與架構，交由研究發展處競爭力發展中心著手計畫之推動、執行與管考等作業，並藉由舉辦子計畫主持人聯席會議、子計畫顧問暨工作小組會議與各類工作協調會議，定期查核進度與成效，並即時變動調整方向，落實各項行動方案及達成績效目標。

在校務研究回饋機制方面，結合先進的資訊科技以及高素質的研究人員，建置完善之校務研究、資訊平台，運用長時間累積之結構式資料（例如：資料庫）和半結構式之資料（例如：紙本調查）進行校務研究，以提供各計畫高層決策者做科學決策之依據，及內外部互動關係人所關注議題之數據，確保決策品質或修正策略方向，有效實現本校的特色與使命，達成高等教育經營知識化、公共化。

校務研究成果以提供學校決策者優質、完整資訊及諮詢服務為首要任務。在推動高教深耕計畫第一階段執行時，本校隨即著手進行各面向計畫成效資料分析，從學生學習角度，涵蓋學生特質、學習行為、學習問題及就業力養成，在校務研究資料（學生學習成效、教師創新教學、國際化發展及產研推動等）分析合計62案，以此作為第二階段計畫執行之策進方向。

資訊公開與成果擴散

為呈現本校執行高教深耕計畫之執行成效，於學校官網建置「中原高教深耕網」（https://hesp.cycu.edu.tw）與發行「高教深耕雙月刊」、「教學卓越雙月刊」及「知識通訊季刊」（高中端）三類電子報，透過電子報（Newsletter）的出版，提供本校一個資訊流通的管道，分享高教深耕計畫在「全人教育」、「國際視野」、「學用合一」、「產研價創」及「學術交流」等各方面辦理成效以及多元的活動資訊，強化校內師生及校外產官學研的活動報導與資訊服務，落實學校自我課責、績效報告對外公開，確保計畫執行品質。

結語

本校以踐履篤實的腳步，發展既有之優勢，傳承深耕與改革創新並重，採取「學院」為主（執行重心）、「行政」為輔（規劃功能），貫徹執行本計畫，在16個分項計畫下，推展出50個行動方案，合計464的執行工作項目，群策群力，致力於提升教學研究質量，積極朝「卓越永續發展、人才優勢特色、學生高就業競爭力、知識型創新創業典範」之校務發展方向努力。深信五年高教深耕計畫成果必能達成「中原特色、國際一流」之東亞高教重鎮之目標。