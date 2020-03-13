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疫情衝擊校園商家業績 台大兩個月租金減半紓困

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣大學。本報資料照片
台灣大學。本報資料照片

因應新冠肺炎疫情，國內這學期約1.1萬名陸港澳學位生無法入境，多校也請疫區交換生暫緩來台，衝擊校內攤商業績。台灣大學對此提出紓困方案，提供攤商3、4月租金減免；承租校內古蹟和歷史建築的商家，也可延長兩個月租期。

台大今宣布紓困措施，校內提供餐飲、3C等生活服務的合作商家，3、4月租金減半；校園臨馬路邊及校園外的合作商家，3、4月租金減收25％。此方案先行兩個月，再視疫情發展後續調整。

台大表示，承租本校古蹟及歷史建築營運中的商家，可延長租期兩個月。另外，依「促進民間參與公共建設法」委外營運的場地，由民間機構依個案契約約定，提出具體損害事實，可申請減免租金，或延長許可。

台大表示，疫情不只影響學校的學生、教學和學習，也對校園及相關商家業者帶來衝擊。台大推出紓困方案，盼能與校園的合作夥伴們共體時艱，度過疫情難關。

台大 疫情 歷史建築

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