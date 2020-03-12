台大杜鵑花節防疫升級 籲民眾戴安全帽+口罩賞花
因應新冠肺炎疫情，台大宣布，今年3月14日杜鵑花節改為線上舉行開幕式及學系博覽會。台大今天也在臉書kuso呼籲民眾賞花勿忘防疫，來台大賞杜鵑花要帶上口罩、安全帽、且注意安全社交距離1公尺；想參加線上杜鵑花節的高中生也請準時收看學系博覽會直播。
台灣大學表示，因應疫情因素，今年杜鵑花節改為線上舉行開幕式及學系博覽會，社團博覽會也將延後辦理；至於原訂3月份舉辦的校園徵才博覽會，目前也延至5月辦理。
台大也提醒，線上杜鵑花節開幕式將於3月14日上午8時30分直播，線上學系博覽會將於3月14日至15日的上午9時至下午5時進行直播。
線上杜鵑花節開幕式： http://event.ntu.edu.tw/azalea/2020/index.html
線上學系博覽會： http://event.ntu.edu.tw/azalea/2020/activityacademics.html
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