台學者突破顯微技術 看見「果蠅的思想」可應用於人腦

為探究人類大腦的奧秘，台大物理系教授朱士維成立跨領域團隊，成功研發高時空解析活體多光子顯微技術，可達到最高20奈米的解析度，比起目前成像技術提升10倍。此技術可穿透活體果蠅全腦，觀察果蠅腦神經細胞的運作機制，猶如「看見果蠅的思想」，是解開人腦神經網路運作機制的重大突破。

人類大腦有一千億個腦神經細胞，但神經細胞如何交互作用，產生思考決策等高階功能，科學家至今仍沒有答案。但朱士維指出，科學家目前致力於研究與人腦神經網路運作機制類似的果蠅，作為探究人腦的範例。

朱士維結合清大、交大及捷絡生物科技公司成立跨領域團隊，在科技部「台灣腦科技發展及國際躍升計畫」支持下，共同研發高時空解析活體多光子顯微技術，提升光學顯微鏡達到高速、高空間解析度，能夠穿透活體果蠅全腦，觀察果蠅腦中單一神經細胞的電生理動態行為，猶如看見果蠅的思想。

朱士維表示，在此技術研發之前，國際主要以雙光子光學顯微鏡來觀察果蠅腦，但最深只能穿透0.1mm，且成像解析度不足。如今團隊研發高時空解析活體多光子顯微技術，可達到最高20奈米的解析度，等於成像效果提升10倍；另也發展「長波長三光子螢光」技術，最深可穿透果蠅腦至1mm。

清大生醫工程與環境科學系助理教授朱麗安比喻，此技術突破，如同過去只能看見高速公路骨幹，新技術已可看清楚到路上的每輛車。

團隊研發的高時空解析活體多光顯微技術，成果於去年發表在光學重要期刊「光學快報」（Optics Letters），且被期刊編輯選為必讀文章；「長波長三光子螢光」技術也於去年發表在「生物醫學光學快報」（Biomedical Optics Express）。

朱士維表示，人類的腦細胞數量為老鼠的一千倍、果蠅的一百萬倍，但透過觀察與人腦神經網路運作機制類似的果蠅腦，人類可進一步解構大腦結構、解訊大腦訊號，距離揭開人類大腦的奧秘又邁進了一步。