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成大頂大之先 設高中科學班學生就讀獎學金

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
成功大學率頂尖大學之先於109學年度起新設「高中科學班學生就讀獎學金」。圖／本報資料照片
成功大學率頂尖大學之先於109學年度起新設「高中科學班學生就讀獎學金」。圖／本報資料照片

成功大學爭取優秀菁英高中學生，率頂尖大學之先於109學年度起新設「高中科學班學生就讀獎學金」，名額不限，只要高中科學班學生循正常管道就讀成大，入學即頒發5萬元獎學金，之後成績持續符合標準，直至畢業為止，依學系修業年制不同（4年制至6年制），最高將可領取40至60萬元獎學金。

成大為國家培育高端人才，鼓勵高中優秀學子就讀成大，歷年來設有「獎勵優秀高中生就讀獎學金」，以往獎勵對象分4大類，1.大學考試分發入學成績優異者。2.各項入學管道成績優異者。3.學科能力測驗任4科達60級分者。4.依教育部「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」審查取得保送資格，經錄取進入成大就讀者。109學年起依教育部「普通型高級中等學校科學班辦理要點」新增「高中科學班學生就讀獎學金」。「獎勵優秀高中生就讀獎學金」頒發對象共5大類。

全國共10所高中設有科學班，分別是北一女、建國中學、師大附中、武陵高中、竹科實中、台中一中、彰化高中、嘉義中學、台南一中、高雄中學。每班學生人數約2、30名，全國科學班2、300名學生都是成大極欲爭取的學子，只要循正常就學管道就讀成大，都能領取「高中科學班學生就讀獎學金」。

成大招生組表示，科學班的學生就讀成大，入學後第一學期即頒發5萬元，第二學期起至該學系規定修業期限止（不含延長修業期限），前一學期在校學業成績排名在全班前百分之10，續發獎學金5萬元。

高中科學班學生就讀成大，除最高可領取40萬元至60萬元獎學金之外，成大許多系也針對優秀高中提供多項獎學金。例如，電機系校友王國肇提供學測加權級分74級以上且以第一志願選填成大電機系的頂尖高中生，每年1個名額，4年最高可獲400萬元之優渥獎學金。各學系獎學金相關資訊可上成大招生組網站或至各學系網站查詢。

獎學金之外，成大支持學生海外學習、拓展國際視野。成大與包括美國普渡大學、美國伊利諾大學香檳分校、瑞典皇家理工學院等國際40多所大學，簽訂近50項雙聯學位合作。涵蓋學士、碩士到博士。在學期間，還能參加甄選出國交換，可選擇的國外學校超過80所，23個國家的優秀大學，目前每年提供總計336個赴外交換學生名額的機會。只要是成大在校學生出國赴外進修或交換，都另可申請赴外研習之相關經費補助。

成大 教育部 出國

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