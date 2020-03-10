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QS世界大學排名 北科大工程5學科排名大躍進

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
北科大。本報資料照片
北科大。本報資料照片

英國高等教育資訊機構QS（Quacquarelli Symonds）日前公布2020年全球大學學科排名結果，北科大共計8個學科進榜，且在工程領域進榜的5個學科中，北科大為全台進榜學校裡唯一排名較去年進步的大學。

北科大進榜的8個學科包括「工程與科技」領域、「材料科學」、「機械、航空與製造工程」、「電機與電子工程」、「化工」、「電腦與資訊工程」、「商業及管理」和「物理及天文學」。

其中，「材料科學」為北科大首度進榜，挺進世界第101至150名。先進材料製程為北科大研發能量最強領域之一，除材資系外，機械、分子、化工、光電等系所教授皆跨領域、跨學院對材料領域投注研究能量，並攜手美國賓州州立大學、日本東北大學等國際頂尖大學密切合作研究，共同發表論文。

北科大校長王錫福也因對材料科學領域的特殊貢獻，當選2019年亞太材料科學院（APAM）院士。

QS去年底發布2020年亞洲大學排名結果，北科大首次挺進QS亞洲百強，位居第95名，為歷年來最佳成績。QS亞洲大學排名以「學術聲望」、「雇主聲望」、「師生比」、「國際研究合作」、「論文引用數」、「教師論文數」等11個項目綜合評比。北科大近年來在國際間的聲望及能見度大有提升，特別在國際研究合作項目表現亮眼，為總排名進步的關鍵原因。

北科大 亞洲大學 大學排名

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