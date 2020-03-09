剛開學接著放4月春假 這5校「連放9天」羨煞他人

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全台高中職以下學校和大專院校皆延後開學，有些學校甚至到2日才開始上課，不過對大學生而言，再上不到一個月就換春假來臨，又可以接著享受放長假的時光。對此，「政大學聲 NCCU Voice of Students」在臉書粉絲團分享了全台40 所大學的春假一覽表，只見其中有5校的假期最長，有9天之久。

「政大學聲 NCCU Voice of Students」臉書粉絲團2日貼出自製的「2020各大專院校春假一覽表」，其中包含北北基（16間）、桃竹苗（5間）、中彰投（7間）、雲嘉南（4間）、高屏（4間）、東部及離島（4間），共計40所大專院校的放假日期皆列在上面，而多數學校皆從4月2日開始放假，有些則從4月1日或3月31日開始，總計放4到7天不等的春假。

不過其中有5所學校從3月28日起便開始放假，一直到4月5日才收假，整整放了9天，比其他學校多出2到5天，這些學校分別是：輔大、東吳、東海、中興、宜大，而放7天的學校分別是中正和金門兩所大學，其餘像是台大、政大、台科大、北科大等學校皆放4天，從4月2日開始至4月5日結束。