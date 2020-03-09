Cheers雜誌公布大學辦學績效評比 靜宜名列私校第四

《Cheers》雜誌每年舉辦「大學辦學績效成長TOP20」評比，靜宜大學在國際化、教學創新及弱勢學生輔導等方面受肯定，今年全國148所大學參加評比，靜宜名列全國第12，但在綜合型私立大學奪下第4，優於眾多國立大學。

《Cheers》副社長暨總編輯盧智芳指出，這是透過問卷調查，多數大學校長認為「加強系所特色教學」、及「提升國際知名度」是最迫切議題；學生則最需培養跨領域的思維及創造力與自主學習的規劃能力。

靜宜大學校長唐傳義表示，未來是跨域創新世代，靜宜展現創新教學，在跨域人才培育也提供很好平台；最重視培育學生「國際移動力」、「AI資訊力」及「敘事力」，希望學生具備國際視野，專業力得以發揮，因應快速變遷的環境與未來。

「國際力是靜宜的特色！」唐傳義強調，靜宜榮獲教育部「學海飛颺」、「學海惜珠」、「學海築夢」及「新南向學海築夢」等4項計畫，補助總額全國第一，另全球姐妹校達450多所，也是ISEP國際學生交換計畫在台第一間會員學校，學生可前往全球750多所海外學校留學；其中透過ISEP會員學校留學，只需支付就讀靜宜的學雜費、住宿費及當地生活費，對培育學生國際觀、累積海外實戰經驗都扮演重要推手。

也因靜宜是天主教學校，透過教會及國外校友的連結，學生能走入世界，也常有校友積極提供實習機會，讓學生在校即能學習未來所需的職能。

唐傳義指出，靜宜最近還與業界知名的團隊共同推動「服務創新與設計」相關課程及訓練；藉由個案實作教學，培養學生兼具理論與實務的專業力。另更以「議題導向」課程，培養學生跨域思維及創造力，例如解決空污，與目前疫情等相關議題都需要團隊及跨域合作，靜宜研發的桌遊，讓學生在大一課程中學習桌遊，可透過引導，創造及發展新的知識。

「做中學、創中學」是靜宜在教育創新，目前超過50位教師參與及設計地方創生工作，協助特色鄉鎮，塑造地方意象，藉此帶動觀光，也成為學習基地！ 天下雜誌群創辦人長殷允芃（右）頒發獎座給靜宜大學校長唐傳義，肯定靜宜辦學績效。圖／靜宜大學提供