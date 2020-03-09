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比熱像儀便宜 台大電機研發防疫一號 無人量額溫

聯合報 / 記者馮靖惠／台北即時報導
台大電資院學生自主量體溫刷卡消毒進系館。圖／張耀文提供
台大電資院學生自主量體溫刷卡消毒進系館。圖／張耀文提供

台灣大學電機系研發智慧防疫裝置「防疫一號」，不需要人員就可以自動量額溫，把接觸式額溫槍改成非接觸式，防止感染，比20、30萬元的熱感像儀成本低廉許多，可大量推廣，且降低管控人力需求。

台大電資學院院長張耀文表示，「防疫一號」為電機系同仁的台大專利，技術可以公開給全國有需要單位，做無人協助、非接觸式額溫量測。成本只要額溫槍（2000多元）+紅外線偵測器（200、300元）+電源供應器（含電瓶儲電，1000多到3000元）+組裝費+架子，比機場用或大型商場用熱感像儀的20、30萬元，成本低很多。

新冠肺炎的出現，對很多企業而言，為了防疫，是危機，也是轉機。」張耀文表示，充分利用電機資訊領域的技術，能大幅提升防疫的效能，阻止疫情的爆發和蔓延。例如，利用語音輸入做自動疫情調查、大數據分析來防範疫情的擴散、用機器人到危險感染的區域噴灑消毒劑，自駕車為醫務人員運送物資，無人機配備熱影像儀檢測大型活動的染病患者，用高效能電腦和演算法讓研究人員加速檢測病毒、開發疫苗和製造新藥。

張耀文指出，新冠肺炎的出現也刺激更多電機資訊相關技術的研發需求，像戴上口罩的人臉辨識、染病患者肢體型態的擷取、更普及的視訊會議中人臉細微表情的擷取等等。對這些領域而言，真的是危機，也是轉機。

新冠肺炎 疫情 患者

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