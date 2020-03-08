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QS世界大學學科最新排名 中山大學連2年居全國前五強

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
英國高等教育調查機構（Quacquarelli Symonds，簡稱QS）公布2020全球大學學科排名，國立中山大學連續2年與台大、成大、清大及交大名列全國前五強。圖／中山大學提供
英國高等教育調查機構（Quacquarelli Symonds，簡稱QS）公布2020全球大學學科排名，國立中山大學連續2年與台大、成大、清大及交大名列全國前五強。圖／中山大學提供

英國高等教育調查機構（Quacquarelli Symonds，簡稱QS）公布2020全球大學學科排名，國立中山大學連續2年與台大成大清大交大名列全國前五強。中山大學今年新增化學工程領域、16個學科入榜，近3年共有4學科拚入榜內；除入榜學科數為歷年來最多，更是全國10強中，推升幅度最大的大學。

今年QS評比中，中山大學同樣在人文藝術、工學與技術、生科與醫學、自然科學及社科與管理五大指標領域入榜。10 次入榜的16學科中，英語文學排名全球151到200名，較去年進步約50名，領域排名全國第二。

經濟領域躋身全國前三強，列入全球201到250名；現代語言、電機工程及教育等學科表現不俗，位居全球201到250名；化學工程、材料科學及物理領域名次也前進不少，其中物理領域更飆升約100名，排名全國第6。

中山大學校長鄭英耀強調，中山在這次QS世界大學學科排名中，是台灣前10強中「最年輕、教師數最少」的大學，規模雖不大，但平均單一教師的學術表現全國數一數二，潛力最高。

中山今年首度入榜的學科為化學工程領域，為近3年首度入榜。校務研究辦公室主任郭紹偉指出，中山獲教育部高教深耕計畫支持的兩大國際級研究中心，其一為「晶體研究中心」，研發能量涵蓋這次QS排名進步的化學工程、材料科學及物理領域。

「智慧電子商務研究中心」在國際電子商務的論文發表排名中，名列世界前10名，相關領域如經濟、商業與管理及會計與財務領域本次均有入榜，充分展現亮點與特色。

中山大學累積多年厚實卓越的研究基礎與實力，研究合作對象遍布全球，例如5G手機多天線系統、高靈敏度雷達系統、晶體生長研究、黑潮發電計畫、東沙國際海洋研究站等，擁有全亞洲唯一的氣膠科學研究中心。

中山大學近年來也聚焦發展水下載人載具的研究開發，智慧科技水產養殖、資訊安全、生物擬態科技、海事工程、海洋生態保育等重點領域研究。

中山大學 台大 成大 清大 交大

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