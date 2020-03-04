清大開設白先勇文學講座《紅樓夢》超過500人搶修

清華大學開設白先勇清華文學講座：《紅樓夢》，由紅學大師白先勇領銜，廣邀海內外多位紅學專家，從文學、美學、性別、戲劇、現代科技等多元角度賞析《紅樓夢》，課程一開放選修就成為最熱門的通識課之一，吸引超過5百名學生搶修，並開放部分名額供新竹高中、新竹女中學生旁聽。

今天是白先勇清華文學講座：《紅樓夢》的第1堂課，由白先勇講授《紅樓夢》後四十回的悲劇力量——寶玉出家與黛玉之死；清大校長賀陳弘、促成講座的台積電文教基金會董事長曾繁城等人參加開課典禮，見證紅學研究的盛會。

白先勇表示，很高興能到清大講紅樓夢，希望能帶動清華學生閱讀經典的風氣，「紅樓夢是大學生必讀的書」，他認為文學是民族心靈上最深刻的投射，能更深刻了解自己，也有助於青年的人格養成。

白先勇說，紅樓夢對人的深刻的描寫，能讓大學生對人情與人性有更深入的瞭解體悟，更能帶給青年學子感動，面對新冠肺炎疫情，他指出，「無常」的課題貫穿了紅樓夢全書，疫情肆虐也屬於現代人生活的無常，若能從紅樓夢中人物的人生起伏獲得養分與智慧，更能應對人生不同的境遇。

清大校長賀陳弘表示，學生如藉由這堂文學課，多一分溫柔敦厚，増加人生的領悟，很有意義。