清大開設白先勇文學講座《紅樓夢》超過500人搶修
清華大學開設白先勇清華文學講座：《紅樓夢》，由紅學大師白先勇領銜，廣邀海內外多位紅學專家，從文學、美學、性別、戲劇、現代科技等多元角度賞析《紅樓夢》，課程一開放選修就成為最熱門的通識課之一，吸引超過5百名學生搶修，並開放部分名額供新竹高中、新竹女中學生旁聽。
今天是白先勇清華文學講座：《紅樓夢》的第1堂課，由白先勇講授《紅樓夢》後四十回的悲劇力量——寶玉出家與黛玉之死；清大校長賀陳弘、促成講座的台積電文教基金會董事長曾繁城等人參加開課典禮，見證紅學研究的盛會。
白先勇表示，很高興能到清大講紅樓夢，希望能帶動清華學生閱讀經典的風氣，「紅樓夢是大學生必讀的書」，他認為文學是民族心靈上最深刻的投射，能更深刻了解自己，也有助於青年的人格養成。
白先勇說，紅樓夢對人的深刻的描寫，能讓大學生對人情與人性有更深入的瞭解體悟，更能帶給青年學子感動，面對新冠肺炎疫情，他指出，「無常」的課題貫穿了紅樓夢全書，疫情肆虐也屬於現代人生活的無常，若能從紅樓夢中人物的人生起伏獲得養分與智慧，更能應對人生不同的境遇。
清大校長賀陳弘表示，學生如藉由這堂文學課，多一分溫柔敦厚，増加人生的領悟，很有意義。
白先勇清華文學講座由台積電文教基金會全額贊助。曾繁城說，希望透過講座深化青年學子的人文素養，為理工氛圍濃厚的高等學府注入人文活水。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言