靜宜大學觀光事業學系跨領域學習 培養中高階管理人才

很多人對觀光系的刻板印象是畢業後當領隊或導遊，靜宜大學觀光系主任張柏文表示，「觀光」是跨領域整合產業，輔導學生考取領隊或導遊證照，只是一部分。靜宜觀光系設立於管理學院，希望透過創新課程，培育學生資訊、管理、外語及行銷等跨領域整合能力，培養未來中高階管理人才，他說這是綜合大學與科技大學最大的不同。

靜宜大學觀光系成立於76年，已有33年歷史，是全國綜合大學中首先將課程規劃為「餐飲管理」、「旅遊產業經營」、「休閒遊憩規劃管理」及「觀光資訊」等專長領域；也是非科技大學最早具備中烹、西烹、烘焙、飲料調製及國際級烹飪設備的學校，專任教師及助教群不乏國寶級大廚，實務教學軟硬體實力雄厚，建構全方位的學習加值鏈。

張柏文說，全球各行業走向資訊化，靜宜觀光系83年起就推動資訊課程，聘請專任資訊老師，並設有資訊畢業門檻，學生必須在觀光資訊學程中的5個資訊課程選修2門才可畢業。

觀光系教授吳政和指出，該系產官學研資源相當豐富，不僅校友分布產官學研各界，也培養許多大專院校、高職觀光相關領域教師；甚至有眾多產業界高階經理人及科技大學等教師前來進修、學習第二專長。

觀光系教授岑淑筱說，很多人誤解觀光產業是「低薪水、高勞力」，該系課程設計著重「資訊」跟「管理」等重要工具性的能力，提供不同面向學習，除導遊、領隊等考照，也學習觀光網頁設計、遊程規劃、人資管理等，同時規劃不同組合的國內外實習制度，讓學生更具國際化的宏觀視野。學生畢業後，除觀光領域，也能擔任不同產業的人資、行銷等主管，獲得高端薪資。

靜宜觀光系研發餐旅桌遊，將AR擴增實境等創意融入專業課程，以創意課程翻轉教學，吳政和說，觀光系著重流程安排及對人的服務，管理及資訊是基本能力，近年更配合科技部計畫，擁有「秘密武器」，就是鼓勵學生自主成立專業社群，目前共有「拈花惹草(園藝療育)」、「美食說客(以不同語文介紹菜色的文化與歷史等)」、「目不轉睛(攝影及多媒體剪輯運用)」、「啡同凡饗(咖啡、調酒)」等學生自主社群。