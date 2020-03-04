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靜宜大學觀光事業學系跨領域學習 培養中高階管理人才

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
靜宜大學觀光系是非科技大學最早推動實習課程，具備中烹、西烹、烘焙、飲料調製及國際級烹飪設備的學校。圖／靜宜大學提供
靜宜大學觀光系是非科技大學最早推動實習課程，具備中烹、西烹、烘焙、飲料調製及國際級烹飪設備的學校。圖／靜宜大學提供

很多人對觀光系的刻板印象是畢業後當領隊或導遊靜宜大學觀光系主任張柏文表示，「觀光」是跨領域整合產業，輔導學生考取領隊或導遊證照，只是一部分。靜宜觀光系設立於管理學院，希望透過創新課程，培育學生資訊、管理、外語及行銷等跨領域整合能力，培養未來中高階管理人才，他說這是綜合大學與科技大學最大的不同。

靜宜大學觀光系成立於76年，已有33年歷史，是全國綜合大學中首先將課程規劃為「餐飲管理」、「旅遊產業經營」、「休閒遊憩規劃管理」及「觀光資訊」等專長領域；也是非科技大學最早具備中烹、西烹、烘焙、飲料調製及國際級烹飪設備的學校，專任教師及助教群不乏國寶級大廚，實務教學軟硬體實力雄厚，建構全方位的學習加值鏈。

張柏文說，全球各行業走向資訊化，靜宜觀光系83年起就推動資訊課程，聘請專任資訊老師，並設有資訊畢業門檻，學生必須在觀光資訊學程中的5個資訊課程選修2門才可畢業。

觀光系教授吳政和指出，該系產官學研資源相當豐富，不僅校友分布產官學研各界，也培養許多大專院校、高職觀光相關領域教師；甚至有眾多產業界高階經理人及科技大學等教師前來進修、學習第二專長。

觀光系教授岑淑筱說，很多人誤解觀光產業是「低薪水、高勞力」，該系課程設計著重「資訊」跟「管理」等重要工具性的能力，提供不同面向學習，除導遊、領隊等考照，也學習觀光網頁設計、遊程規劃、人資管理等，同時規劃不同組合的國內外實習制度，讓學生更具國際化的宏觀視野。學生畢業後，除觀光領域，也能擔任不同產業的人資、行銷等主管，獲得高端薪資。

靜宜觀光系研發餐旅桌遊，將AR擴增實境等創意融入專業課程，以創意課程翻轉教學，吳政和說，觀光系著重流程安排及對人的服務，管理及資訊是基本能力，近年更配合科技部計畫，擁有「秘密武器」，就是鼓勵學生自主成立專業社群，目前共有「拈花惹草(園藝療育)」、「美食說客(以不同語文介紹菜色的文化與歷史等)」、「目不轉睛(攝影及多媒體剪輯運用)」、「啡同凡饗(咖啡、調酒)」等學生自主社群。

導遊 靜宜大學

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