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教授不點名是爽課？過來人曝真相：這種勸你別翹
有些大學教授上課不一定點名，因此成為大學生口中的爽課，對此有名大學生表示，教授說他不會點名，不想來上課可以翹掉，只會有期中、期末、平常考，讓他好奇詢問，「教授這麼說代表這堂課是爽課嗎？」，過來人看完搖頭直呼「這種課勸你別翹」。
原PO在PTT發文表示，今天第一堂課，教授直接說他不點名，也不會有任何報告、作業，不想來要翹盡量翹，成績全照期中、期末、平常考來算，讓他十分納悶，「這堂課是爽課嗎？假如真的全翹只來考試會怎樣？」
問題一出，多數網友打臉原PO看法，紛紛留言回應，「是不是大刀不敢說，但絕對是堂硬課」、「絕對不是，這種最可怕」、「試卷一定超難寫祝福你」、「不是很硬就很涼，但通常硬居多」、「超硬直接用期中期末算成績，考差直接明年見」。
另外，過來人指出教授上課點名分數都比較好拿，「點名就有分的課最爽」、「笨！點名其實是送你分，連基本分都拿不到肯定很硬」、「我覺得點名就有基本分還比較爽」、「這種課通常硬爆，點名的才涼」、「點名就有基本分，這簡單道理竟然不懂」。
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