「一班捐助一人」 政大募一千萬送百位弱勢生出國

政大校長郭明政今天宣布，今年9月起，除了既有的獎學金制度外，將額外提供1000萬獎學金讓本地生海外留學交換，預計造福100位經濟弱勢學生出國圓夢。

郭明政表示，推動獎助弱勢生出國補助計畫，起因於10年前他在法學院一場家長座談會上，他聽到一位弱勢生家長坦言，自己為孩子繳學費都有困難，別提出國的機票錢及生活費。他才理解「國際化」對不少弱勢家庭來說是遙不可及的夢想。

郭明政在政大推動捐助獎學金行動，號召每個畢業十年以上的班級，能捐出約15萬元的基金，以「一般捐助一人」的模式，讓校友支持學弟妹的留學獎學金，

法律系校友、台灣世界展望會前董事長黃台芬響應支持。她表示，自己也有過出國留學經驗，大學生具備學習的可塑性，此刻去國際交流的影響深遠，這是「有意義的事情。，

此外，國內第一間國際學院「創新國際學院」今年9月正式招生，目前釋出20個獎學金給國際學生，盼未來5到10年可增加2000名外籍生。政大也引進政府、企業及校友等外部資源，盼一年至少提供2.5億獎學金，藉此吸引海外頂尖學子來台就學。

政大也表示，創新國際學院將擁有超過半數外籍老師與同學的學習環境，未來將與歐美日等知名大學攜手合作跨國學習課程，並以國際議題研究為主要導向，預計招10名本籍生和40名外籍生，並針對外籍生提供10名全額、10名半額獎學金。