看好AI發展遠景 亞大祭高額獎學金搶學生

AI人工智慧產業是未來的趨勢，亞洲大學校長蔡進發上午指宣布，今年創新推動「AI菁英培育一條龍」計畫，設立全國唯一的AI人工智慧學程博士班、最高20萬元的新生AI獎學金，還可優先進入程式設計菁英班，赴美史丹佛大學等名校和以AI產業見長的NVIDIA公司研習，並輔導就業。

亞洲大學上午也在圖書館展示該校把AI人工智慧運用在生活層面上的成果，像是進圖書館以人臉辨識，借書亦然，還有機器人自動噴灑消毒疫做好新冠肺炎的防疫工作。

蔡進發說，未來人工智慧產業市場達16億美元，不管是學校或產業都缺少這樣的人才，該校去年成立人工智慧學院和人工智慧研究中心，今年也特別成立新生AI人才培育計畫，新生只要學測、指考或統測數學達頂標或前標，同時有程式語言證照，學校即給予20萬至10萬元的獎學金。

副校長兼教務長陳大正說，只要大學學測各科均滿級分，最高可領360萬元獎學金，若是海外雙聯碩、博士助學金最高也達120萬元。

亞大AI人工智慧學院長曾憲雄指出，亞大師生參加AI運用競賽，去年獲4項國家新創獎、還包辦「2019自行車產業數位轉型AI應用競賽」冠亞軍；參加「2019梅竹黑客松程式設計」大賽，勇得KKBOX組冠軍等12項大獎。