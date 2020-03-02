大學開學日防疫 成大醫學院老師被擋門口
今天是大學開學日，成大醫學院由於就在醫院的旁邊，防疫更是嚴格，出現老師被檔在門口不得入的情況，而且幾乎所有的師生都帶著口罩進入教室，防疫高規格。
醫學院院長沈延盛表示，校方雖然沒有規定師生都要戴口罩才能進入教室，但是一旦出現社區感染的情況，加上不是所有的感染者都有症狀，為了保護自己，建議在不通風又人群密集的地方，還是要戴口罩，但是因為醫學院入口處就有量測體溫，同時消毒，師生進入教室之後，如果確定大家都沒有問題，應該可以不必戴口罩。
成大規定學生在進入教室之前都要上網填寫問卷，記錄自己的旅遊史等相關資料，上午出現有老師要進入教室之前，因為沒有填寫資料，加上沒有帶證件，被擋在門口。
學校規定師生都要先刷證件，確定有上網填寫問卷，才能夠進入教室，老師被攔在門口之後，必須被當成一般的訪客，臨時填寫問卷之後，才能夠進入。
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