機械系何時退出熱門科系行列？ 過來人曝：1990年後開始走下坡

近日學測成績放榜，幾乎每位高中生都在為選科系而苦惱，因為攸關自身出路，所以不管選哪個科系都要相當仔細思考。昨（29）日就有一名網友在PTT上PO文表示，在自己父親那一輩時機械系是相當熱門的科系，但他卻發現在1990年後機械系的熱門程度就明顯走下坡了，因此他好奇詢問廣大網友「機械系的光榮是何時黯淡的？」

原PO以「機械系是何時退出熱門科系的行列」為題並提到，在1980年代，父親那一輩機械系是非常熱門的科系，而現在系上的教授大部分都於1990-2000年歸國授課，於是他好奇究竟機械系在大學就讀的熱門程度是什麼時候開始走下坡的，並懷疑的問道「是民國75-80年嗎？」

PO文一出後，立刻引來大批網友留言表示「現在是資工的時代了」、「機械系在台灣沒落了，唯有出國」、「機械系畢業現在大多往電子廠擠」、「機械系現在讀了真的沒出路，電機好用而且現代化，所以大家都搶著填電機」、「如果想讀機械系可以去美國，太空產業正夯，只是要有能力可以出國」、「土木建築系也差不多了啦」、「最近還是滿多人想讀的啊，因為政府推廣綠能」。

不過也有網友專業分析，「大概是在1990年後開始走下坡，科學園區開始狂熱，機械加工逐漸沒落，存活下來的精密機械廠現在都變很強，所以已經沒什麼競爭力了」、「電機現在比機械更實用了，也比較現代化，所以建議如果真的想學機械，還是去國外念比較實在」。